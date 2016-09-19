به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی احمدی تبار از دستگیری فردی که ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را به صورت غیر قانونی تصرف کرده بود، خبر داد.

وی گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی به پلیس آگاهی لرستان، بلافاصله کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: با تحقیق و بررسی های صورت گرفته مشخص شد که زمینی به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ متر از اراضی ملی و دولتی در منطقه ای از خرم آباد به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال توسط فردی به صورت غیر قانونی مورد تصرف قرارگرفته است.

سرهنگ احمدی تبار با بیان اینکه با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده متهم در عملیاتی غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شد، افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از عموم شهروندان خواست تا هرگونه اطلاع از دست اندازی و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو را برای اقدام قانونی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.