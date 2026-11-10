به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به ارزش سه هزار میلیارد ریال با دستگیری متهم متواری آن در سنندج وارد مرحله تازه‌ای شد.

وی بیان کرد: پس از دریافت نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، بررسی پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم در یکی از استان‌های کشور با بهره‌گیری از روش‌های متقلبانه، اراضی دولتی را تصرف کرده و پس از آن متواری شده است.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: کارآگاهان با پیگیری‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، محل حضور این فرد را در یکی از محله‌های سنندج شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند وی را به دام انداختند.

الهی با اشاره به برآورد ارزش اراضی مورد تصرف به میزان سه هزار میلیارد ریال گفت: متهم پس از دستگیری به همراه پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که از طریق اقدامات مجرمانه به اموال و سرمایه‌های عمومی تعرض می‌کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.