یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموریان در جلسه بررسی طرح کاداستر استان قزوین که در محل امور اراضی قزوین برگزار شداظهارداشت:قزوین دراجرای طرح های پایلوت کشاورزی همواره پشتاز بوده و امیدواریم در طرح کاداستر و امور اراضی هم پیشگام باشد.

وی افزود: باید با به ‌کارگیری تجربه و علم روز، در راستای احیا و ساماندهی اراضی ملی با هدف دست‌یابی به تولید چند برابری محصولات کشاورزی گام برداشت.

ماموریان تصریح کرد: زمین‌هایی که به بانک زمین داده می شود باید احیا شود زیرا بزرگترین ضعف در اجرای طرح ها نداشتن تسهیل‌گری مناسب است و در گام نخست برای ورود به عرصه‌های مردمی باید با تسهیل‌گری و زبان کشاورز را فهمیدن وارد عرصه و اجرای کار شد تا بتوانیم بستر اجتماعی فرهنگی را اجرایی کنیم.

مأموریان بیان کرد:بایدتعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین و مطالعات اجتماعی بر اساس نوع زبان و نظام تسهیل‌ گری در منطقه مشخص شود.

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور یادآورشد: باید در مسیری حرکت کنیم تا کشاورز انگیزه لازم برای فعالیت در عرصه کشاورزی را داشته باشد و زمین را رها نکند و یا تغییر کاربری ندهد که اجرای طرح تجمیع می تواند این انگیزه را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: موضوع تجمیع و یکپارچه سازی اراضی بسیار مهم است و در اولویت سازمان امور اراضی قرار دارد زیرا امروزه دیگر زمین های خرد و کوچک مقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

ماموریان گفت: باید مردم را به تجمیع اراضی تشویق کنیم و بدانیم با هر هکتار تغییر کاربری امنیت غذای ۲۰ نفر به مخاطره می افتد اما با رونق کشاورزی در زمینهای تجمیع شده می توان به اقتصاد کشاورزان هم کمک کرد.

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت:مشخص شدن وضعیت زمینهای دیم، آبی و باغی بر اساس یک جدول مشخص باید شناسایی شود و اطلاعات آن دراختیار مسئولان باشد تا بتوانند برنامه ریزی کنند که در این راستا یک مرجع علمی متولی کار خواهد بود تا کارها نتیجه بخش باشد.

وی اضافه کرد: در استان قزوین چند طرح الگویی در یکپارچه سازی اراضی درحال اجراست و در حوزه امور اراضی و کاداستر و یکپارچه سازی هم می تواند الگوی کشوری شود و ما آمادگی داریم در این زمینه همکاری کنیم.