محکومیت سیاست های آل خلیفه توسط دانمارک، ایرلند و چک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شماری از کشورهای اروپایی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه در حق شیعیان بحرین را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش جمهوری چک در جلسه شورای حقوق بشر حملات علیه شخصیت های حقوقی مانند شیخ «میثم السلمان» و رهبران دینی این کشور به ویژه آیت الله «عیسی قاسم» را محکوم کرد.

همچنین دانمارک نیز از رژیم آل خلیفه درخواست کرد که بازداشت ظالمانه شخصیت های بحرینی را متوقف کند و تمامی زندانیان بازداشت شده به صورت ظالمانه را آزاد کند.

به علاوه ایرلند نیز نسبت به محدودیت های اعمال شده در زمینه آزادی بیان، تجمعات، ساکت کردن سخنان مردم بحرین و همچنین شخصیت های حقوقی در بحرین ابراز نگرانی کرد.

پیش از این نیز ۳۵ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه علیه این رژیم، انجام اصلاحات جامع در بحرین را خواستار شدند.

گفتنی است رژیم آل خلیفه از حدود 5 سال پیش انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین را سرکوب کرده است و از 3 ماه پیش تاکنون نیز در راستای سیاست های سرکوبگرانه خود تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو کرد.