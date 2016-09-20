روحانی: برخی قدرت ها بادامن زدن به اختلافات در پی فروش تسلیحاتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رییس جمهور در نشست هیات های عالیرتبه ایران و کوبا در هاوانا، با استقبال از توسعه همکاری های مشترک تاکید کرد: باید با بهره گیری از فضای پسابرجام و ظرفیت های بالقوه در دو کشور، سطح همکاری های مشترک در همه حوزه ها بویژه اقتصادی را ارتقا بخشیم.

روحانی عصر دوشنبه به وقت محلی (بامداد سه شنبه به وقت تهران) و در این نشست، با اشاره به موفقیت در مذاکرات هسته ای با ۵+۱، گفت: هدف برخی کشورهای قدرتمند از اعمال فشار و تحریم علیه کشورهای مستقل، در اختیار داشتن انحصار فناوری های نوین و مهم است.

رییس جمهور تصریح کرد: خوشحالیم که با مقاومت ملت ایران، راه کشورهای درحال توسعه برای پیمودن این مسیر گشوده شد تا فناوری های پیشرفته منحصرا در اختیار کشورهای توسعه یافته نباشد.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری کشورهای مستقل در حوزه علم و فناوری اظهارداشت: ایران و کوبا باید سطح همکاری های خود را در عرصه فناوری های نوین از جمله نانو و بیوتکنولوژی ارتقاء بخشند و این نوع همکاری ها می تواند قدرت کشورهای مستقل را در برابر سلطه جویان ارتقاء ببخشد.

رییس جمهور همچنین فعال کردن بیش از پیش کمیسیون اقتصادی دو کشور با هدف پیگیری توافقات و تعمیق روابط اقتصادی را ضروری خواند.

روحانی در ادامه با بیان اینکه کشورهای مستقل و مقاوم باید در برابر انواع مشکلات در کنار هم باشند، گفت: کوبا پیوسته در مجامع بین المللی به عنوان دوست نزدیک ایران بوده و این دوستی و اتحاد دو کشور که به نفع منافع دو ملت است، باید در مسایل بین المللی و منطقه ای ادامه یابد.

رییس جمهور همچنین با اشاره به مواضع مشترک تهران - هاوانا در مسایل منطقه ای و بین المللی ادامه داد: برخی قدرت ها با دامن زدن به اختلافات منطقه ای به دنبال فروش تسلیحات خود هستند و به این ترتیب اقتصاد جهانی نیز متاثر شده و آسیب می بیند.

روحانی در ابتدای این نشست نیز با تجلیل از روحیه مقاومت و ایستادگی مردم کوبا در برابر استعمارگران و سلطه جویان گفت: ملت ایران نیز طی هشت سال جنگ تحمیلی در حالی استقامت کرد که شرق و غرب به متجاوز کمک می کردند و همین قدرتها پس از جنگ نیز به بهانه های مختلف به فشارها و تحریم های خود ادامه دادند.

رائول کاسترو رییس جمهوری کوبا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر رسمی رییس جمهوری ایران به هاوانا افزود: ما با افتخار شریک ثابت قدم شما هستیم و هیچکس نمی تواند توسعه روابط کوبا و ایران را متوقف کند.

رییس جمهور کوبا با بیان اینکه ایجاد جنگ، آشوب و منازعه در جهان، کاسبی سودآوری برای برخی قدرتها شده است، اظهارداشت: جنون و جنگ افروزی، اندیشه برخی قدرتها را احاطه کرده است.

وی همچنین ضرورت توسعه همکاری های ایران و کوبا در همه زمینه ها را مورد تاکید قرار داد.