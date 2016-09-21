به گزارش خبرگزاری مهر، گروه های برنامه ساز شبکه رادیویی سلامت شامل گروه سلامت اجتماعی، گروه بهداشت و تندرستی، گروه بهداشت روان، گروه خانواده، گروه سلامت و تغذیه؛ برنامه های مختلف و متنوعی را برای هفته دفاع مقدس تدارک دیده اند. این برنامه ها عبارتند از:

برنامه «صبح و زندگی» گروه سلامت اجتماعی، ۳۱ شهریور ماه، از ساعت ۷:۰۵ به مدت ۸۰ دقیقه با حضور حسین ابراهیمی مقدم، روان شناس به این پرسش که «به قهرمانان دفاع مقدس افتخار می کنیم چون ...؟» پاسخ می دهد و در بخش «آبروی کوچه ها» نیز گزارشی از خیابان های دانشگاهی با اسامی پزشکان و کادر پزشکی خواهد شد.

«یاد یاران» عنوان برنامه ای از گروه بهداشت روان، ۳۱ شهریور الی ۷ مهر، از ساعت ۱۳:۱۰ به مدت ۱۵ دقیقه در گفتگو با دکتر رفیعی لک، دکتر قاسمی، دکتر سادات اخوی، سرهنگ عباس درویشی و ... از امدادگران دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس خواهد پرداخت.

برنامه «لیلای ایران» کاری از گروه خانواده، از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه، از ساعت ۱۸:۵۰ با حضور مریم خلیل زاده مقدم، کارشناس موزه داری؛ اکرم دشت بان، خبرنگار حوزه دفاع مقدس انقلاب اسلامی؛ طاهره معدنی، کارشناس ارشد رشته فلسفه اخلاق و الهیات؛ زهرا مشتاق، روزنامه نگار و فرانک جمشیدی، پژوهشگر مطالعات جنگ به موضوع «زنان فعال و اثر گذار در دفاع مقدس» می پردازد.

برنامه «پشت پلک صبح» گروه سلامت و تغذیه، یکم مهر ماه از ۳۰ دقیقه بامداد به مدت ۱۲۰ دقیقه با حضور مینا پورفرخ و فرشاد شیبانی، روان شناس به موضوع «خاطره بازی» خواهد پرداخت.

برنامه «عصرتون سلامت» نیز در این روز، از ساعت ۱۷ به مدت ۱۲۰ دقیقه در گفتگو با عقیل علیدادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و امدادگر دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس خواهد پرداخت.

برنامه «کوچه سلامت پلاک ۱۰۲» گروه تغذیه و سلامت، دوم مهر ماه از ساعت ۱۰:۲۰ به مدت ۱۲۰ دقیقه با حضور کارشناسان به موضوع «آبروی کوچه ها؛ چقدر از شهدای دفاع مقدس می دانید؟» می پردازد.

«سپید جامگان آسمانی» عنوان برنامه ای از گروه بهداشت روان، نیز در این روز، از ساعت ۱۳:۱۰ به مدت ۲۰ دقیقه به گفت و گو با خانواده، دوستان و همرزمان شهید ابوذر جعفری و بیان خاطرات آنان می پردازد.

برنامه «بفرمایید سیب» در این روز از ساعت ۱۷ به مدت ۱۲۰ دقیقه در گفتگو با امدادگران دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات آن روزها می پردازد.

«رسانه سلامت» عنوان برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی، نیز از ساعت ۱۵ به مدت ۳۰ دقیقه با حضور حمید خزایی، مدیر وقت رادیو تهران و احمد طبعی، گزارشگر «نقش رادیو در ایجاد انسجام اجتماعی در دوران دفاع مقدس» را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

«به رنگ زندگی» عنوان برنامه ای از گروه بهداشت روان، سوم و هفتم مهر ماه از ساعت ۱۷ به مدت ۱۲۰ دقیقه با حضور کارشناسان در بخش «به رنگ خاطره» به بیان خاطرات دفاع مقدس و باز خوانی یکی از آثار دفاع مقدس خواهد پرداخت و در بخش «آبروی کوچه ها» نیز گزارشی از خیابان های دانشگاهی با اسامی پزشکان و کادر پزشکی خواهد شد.

برنامه «استودیو سلامت» گروه بهداشت و تندرستی، ششم مهر ماه از ساعت ۱۹:۱۰ به مدت ۵۰ دقیقه با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه موضوع «توابخشی مصدومان شیمیایی» را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

برنامه «پشت پلک صبح»، پنجم مهر ماه از ۳۰ دقیقه بامداد به مدت ۱۲۰ دقیقه با حضور مریم فرضی، روان شناس به موضوع «یاد شب های عملیات و به پاس افتخارآفرینان عملیات حصر آبادان» می پردازد.

برنامه «صبح و زندگی» این گروه رادیویی، سوم تا ششم مهر ماه در بخش دریچه از ساعت ۷:۲۵ به مدت ۷ دقیقه در با گفتگو با کارشناسان به موضوع «گرامیداشت هفته دفاع مقدس» می پردازد و در بخش «آبروی کوچه ها» نیز گزارشی از خیابان های دانشگاهی با اسامی پزشکان و کادر پزشکی خواهد شد.

برنامه «پشت پلک صبح» گروه بهداشت و تندرستی نیز ۳۱ شهریور ماه از ۳۰ دقیقه بامداد به مدت ۴۰ دقیقه با حضور کارشناسان به موضوع «قهرمان دفاع مقدس کسی است که...» می پردازد.

«نیم نگاه» عنوان برنامه ای از گروه خانواده، ششم مهر ماه از ساعت ۱۲ به مدت ۴۰ دقیقه با حضور مینو اصلانی، ریس بسیج جامعه زنان کشور به بررسی نقش خانواده ها در تبیین ارزشهای دفاع مقدس به فرزندان می پردازد.

برنامه «سنگ زیرین آسیاب» نیز یکم مهر ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه با حضور دکترگلرخ آذرنی، دکترای شیمی به بررسی نقش و حضور زنان در عرصه ی هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

در برنامه «زنان جامعه من» نیز، هشتم مهر ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه با زنان و خانواده های فعال در دفاع مقدس گفتگو می شود.

در برنامه «خونه زندگی» این گروه برنامه ساز، ۳۱ شهریورماه، یکم، سوم و هفتم مهر ماه از ساعت ۱۰:۳۰ وصیت نامه شهدا به صورت روایت قرائت خواهد شد. همچنین در برنامه «پشت پلک صبح» این گروه بخشی با عنوان «نامه ای به یک رزمنده» پخش خواهد شد.

«تا بی کران» عنوان برنامه ای از گروه تولید و تامین این شبکه نیز از ۳۱ شهریور الی هفتم مهر ماه هنگام اذان ظهر به افق تهران با موضوع «تلاوت قرآن مجید و تقدیم به شهدای دفاع مقدس» از موج اف. ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز تقدیم شنوندگان خواهد شد.