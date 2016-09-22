غرق شدن مرد ۵۷ ساله عراقی در رودخانه دز / جسد پیدا نشد

عبدالحسین معظم فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه امروز پنجشنبه یکم مهرماه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی دزفول خبر از غرق شدن دو مرد ۳۵ ساله و ۵۷ ساله در رودخانه دز اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بلافاصله پس ازاین تماس، از سوی ستاد فرماندهی عملیات اکیپ امداد و نجات سازمان آتش نشانی دزفول به محل حادثه واقع در حد فاصل پل جدید و پل قدیم اعزام شدند و سریعا اقدام به نجات حادثه دیدگان کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول ادامه یادآور شد: این دو مرد حادثه دیده ساکن عراق بودند که به همراه جمعی از آشنایان آبادانی خود در حین شنا کردن در منطقه ممنوعه رودخانه دز دچار حادثه شدند .

معظم فر با بیان اینکه پس از اطلاع از این حادثه در محل حاضر شدیم و با استفاده از قایق موتوری یکی از حادثه دیدگان به نام محمد درویش ۳۵ساله (ساکن عراق) که بر روی صخره های وسط رودخانه گرفتار شده بود را نجات دادیم، اضافه کرد: تا حد ممکن برای پیدا کردن نفر دوم به نام شاکر درویش ۵۷ ساله نیز گشت زنی کردیم اما بی نتیجه ماند.

وی عنوان کرد: بعلت تاریک شدن هوا گشت زنی برای یافتن جسد این فرد بدون نتیجه ماند و عملیات غواصی و ادامه جستجو به صبح روز بعد موکول شد.