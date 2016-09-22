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۱ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۳۵

مدیرعامل سازمان آتش نشانی دزفول خبر داد:

غرق شدن مرد ۵۷ ساله عراقی در رودخانه دز / جسد پیدا نشد

غرق شدن مرد ۵۷ ساله عراقی در رودخانه دز / جسد پیدا نشد

دزفول- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول از غرق شدن مرد ۵۷ ساله عراقی در رودخانه دز خبرداد.

عبدالحسین معظم فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:  در ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه امروز پنجشنبه یکم مهرماه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی دزفول خبر از غرق شدن دو مرد ۳۵ ساله و ۵۷ ساله در رودخانه دز اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بلافاصله پس ازاین تماس،  از سوی ستاد فرماندهی عملیات اکیپ امداد و نجات سازمان آتش نشانی دزفول  به محل حادثه واقع در حد فاصل پل جدید و پل قدیم اعزام شدند و سریعا اقدام به نجات حادثه دیدگان کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول ادامه یادآور شد:  این دو مرد حادثه دیده ساکن عراق بودند که به همراه جمعی از آشنایان آبادانی خود در حین شنا کردن در منطقه ممنوعه رودخانه دز  دچار حادثه  شدند .

معظم فر با بیان اینکه  پس از اطلاع از این حادثه  در محل حاضر شدیم و با استفاده از قایق موتوری یکی از حادثه دیدگان به نام محمد درویش ۳۵ساله (ساکن عراق) که بر روی صخره های وسط رودخانه گرفتار شده بود را نجات دادیم، اضافه کرد: تا حد ممکن برای پیدا کردن نفر دوم به نام شاکر درویش ۵۷ ساله نیز  گشت زنی کردیم اما بی نتیجه ماند.

وی عنوان کرد: بعلت تاریک شدن هوا گشت زنی برای یافتن جسد این فرد بدون نتیجه ماند و عملیات غواصی و ادامه جستجو به صبح روز بعد موکول شد.

کد مطلب 3776203

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