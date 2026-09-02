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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

رودخانه دز جان نوجوان ۱۳ ساله را گرفت

رودخانه دز جان نوجوان ۱۳ ساله را گرفت

دزفول - رئیس سازمان آتش نشانی دزفول گفت: جسد نوجوان ۱۳ ساله که در رودخانه دز غرق و جان خود را از دست داده بود با تلاش تیم غواصی آتش نشانی از آب بیرون کشیده شد.

عبدالحسین معظم‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: غرق شدن این نوجوان ساعت ۱۶ امروز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد و به سرعت تیم‌های غواصی این آتش نشانی به محل اعزام شد.

وی افزود: دبی و سطح آب رودخانه دز با همکاری و هماهنگی انجام شده با مسئولان سد تنظیمی به منظور تسهیل در غواصی و انجام عملیات جستجو کاهش داده شد.

رئیس سازمان آتش نشانی دزفول با بیان اینکه این نوجوان در پایین‌دست پل قدیم دزفول غرق شده بود، عنوان کرد: تیم‌های غواصی و امداد و نجات آتش نشانی دزفول پس از حدود دو ساعت عملیات جستجو، موفق به کشف و خارج کردن پیکر نوجوان از آب شدند.

معظم فر ضمن توصیه به شهرمندان و گردشگران برای رعایت اصول ایمنی گفت: توصیه به شهرودان و گردشگران این است که از شنا کردن در مناطق ممنوعه و نقاط ناایمن رودخانه دز به طور جدی خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

کد مطلب 6935963

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