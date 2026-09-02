رودخانه دز جان نوجوان ۱۳ ساله را گرفت

عبدالحسین معظم‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: غرق شدن این نوجوان ساعت ۱۶ امروز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد و به سرعت تیم‌های غواصی این آتش نشانی به محل اعزام شد.

وی افزود: دبی و سطح آب رودخانه دز با همکاری و هماهنگی انجام شده با مسئولان سد تنظیمی به منظور تسهیل در غواصی و انجام عملیات جستجو کاهش داده شد.

رئیس سازمان آتش نشانی دزفول با بیان اینکه این نوجوان در پایین‌دست پل قدیم دزفول غرق شده بود، عنوان کرد: تیم‌های غواصی و امداد و نجات آتش نشانی دزفول پس از حدود دو ساعت عملیات جستجو، موفق به کشف و خارج کردن پیکر نوجوان از آب شدند.

معظم فر ضمن توصیه به شهرمندان و گردشگران برای رعایت اصول ایمنی گفت: توصیه به شهرودان و گردشگران این است که از شنا کردن در مناطق ممنوعه و نقاط ناایمن رودخانه دز به طور جدی خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.