به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر پیش از ظهر شنبه در این آیین با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای پیشرفته داشته باشیم باید در زمینه دانایی محوری سرمایه گذاری کنیم چرا که اساس رشد و توسعه کشور دانایی محوری است.

حمزه اعتماد با اشاره به نتایج کنکور امسال و حضور موفق دانش آموزان شهرستان دیر در کنکور سراسری افزود: نتایج کنکور امسال حاکی از استعداد بالا و درخشش دانش آموزان شهرستان دیر در کشور بود که حاصل تلاش مدیران، معلمان و نهایتا آموزش و پرورش این شهرستان است.

اعتماد تصریح کرد: مهر آغازی برای حضور پر شور دانش آموزان در سنگر علم و دانش با شعار فعال کردن مهارت‌های زندگی و اشتغال زایی برای جوانان است.

وی با تاکید بر همکاری مردم با ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، اظهار داشت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بعنوان نخستین سرشماری بدون کاغذ، و به صورت کاملا اینترنتی از امروز در سراسر کشور آغاز خواهد شد و مرحله دوم سرشماری به طور حضوری خواهد بود و ماموران از ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبان ماه با مراجعه به درب منازل اطلاعات خانواده ها را جمع آوری خواهند کرد.

اعتماد با بیان اینکه مدیران مدارسی که بتوانند از طریق سیستم هوشمند مدارس خود، اطلاعات اولیاء دانش آموزان مدرسه خود را صد درصد ثبت کنند، به صورت ویژه از آنها تجلیل خواهد شد اظهار داشت: در مرحله دوم خانوارهایی که نسبت به تکمیل پرسشنامه از طریق اینترنت اقدام کرده باشند می توانند تنها کد رهگیری ۱۲ رقمی سامانه را به مامور آمارگیر تحویل دهند.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به اهمیت اطلاعات و آمار دقیق در برنامه ریزی از مردم شهرستان دیر خواست با ارائه آمار دقیق، مسئولان را در برنامه ریزی برای رفع کمبودها و نیز رشد و توسعه استان یاری کنند.

ارتقای معرفت دینی و ارزشی در مدارس

امام جمعه دیر نیز در این مراسم با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس گفت: این دو مناسب تشابه فراوانی با هم دارند زیرا ما در دفاع مقدس ثابت کردیم می توان با ایستادگی و مقاومت در مقابل همه دشمنان به پیروزی رسید و برای کسب علم و دانش هم باید بکوشیم.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه همان گونه که دانش آموزان دیروز ایران اسلامی، امروز در اقصی نقاط دنیا حرف برای گفتند دارند، افزود: امروز دانش آموزان سال تحصیلی خود را با یاد و خاطره رزمندگان اسلام در طول دوران هشت سال دفاع مقدس آغاز می کنند تا بتوانند ادامه دهند راه شهیدان در ارتقای نظام مقدس راه شهیدان باشند.

حسینی اظهار داشت: باید از فضای مدرسه برای ارتقای معرفت دینی و ارزشی بهره گرفت و فضای شاد و بانشاطی در مدارس شهرستان فراهم می شود.

امام جمعه دیر با تاکید بر حفظ حجاب خواهران، گفت: امروز دشمنان قسم خورده این نظام به دنبال تصاحب دین، ایمان و اخلاق جوانان هستند و حفظ حجاب خواهران ارزشش بیشتر از خون سرخ شهیدان است.

۹ هزار دانش‌اموز در ۳۷۰ کلاس درس

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر با تبریک سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس گفت: فصل مهر فصل رویش جوانه‌های امید و فصل نوشتن و خواندن است که آموزش و پرورش در این راه همه همت خود را به کار گرفته است.

احمد عبدالله زاده با بیان اینکه از تمام توان خود برای ارتقای معرف دینی و فرهنگی، علمی و ارزشی دانش‌آموزان بهره می‌بریم، افزود: دانش‌آموزان امروز بزرگترین سرمایه‌های یک کشور هستند که در مسیر توسعه، هیچ یک از منابع مادی نمی‌تواند جای آن‌ها را بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم تا دانش آموزانی که امروز راهی کلاس های درس می شوند در آینده از نخبگان علمی این جامعه باشند.

عبدالله‌زاده گفت: همزمان با سراسر کشور ۹ هزار دانش آموز در ۳۷۰ کلاس درس در ۸۵ مدسه در سراسر شهرستان دیر فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر،با بیان اینکه مدرسه خانه امید مردم است، افزود: آحاد مردم چشم امیدشان به مدرسه است و برای رسیدن به اهداف بلند نظام باید نگاهمان را معطوف کنیم به مدرسه و آموزش و پرورش تا بتوانیم نسلی با نشاط و مومن و انقلابی را تربیت کنیم.

مراسم نواختن زنگ آغاز بازگشایی مدارس شهرستان به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه زینبیه دیر برگزار شد.