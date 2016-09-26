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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

گواهینامه شهرهای جهانی در دست شهرداران قرار گرفت

گواهینامه شهرهای جهانی در دست شهرداران قرار گرفت

طی مراسمی در حاشیه هجدهمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی، گواهی نامه شهرهای جهانی در دست شهرداران و نمایندگان کشورهای مختلف قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که شامگاه گذشته، چهارم مهرماه در قلعه سرشیر و با حضور رئیس و قائم مقام شورای جهانی صنایع دستی و همچنین رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه در منطقه گردشگری قلعه سرشیر در نزدیکی اصفهان برگزار شد، گواهی‌نامه شهرهای جهانی به شهرداران و مقامات عالی شهرهای مختلف آسیا و اقیانوسیه که عنوان شهر جهانی رشته‌های مختلف صنایع دستی را به خود اختصاص داده‌اند تعلق گرفت.

در این مراسم، غدا هیجاوی رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی در بحش آسیا و اقیانوسیه گفت: ۱۴ شهر از شهرهای جهانی در قاره آسیا و ۴ شهر از این میان، در کشور ایران هستند.

در این مراسم، گواهی نامه‌هایی به شهرهای مختلفی از کشور چین، هند، اندونزی، لبنان، اردن، فلسطین و چهار شهر اصفهان، تبریز، مشهد و لالجین از ایران تعلق گرفت.

اجلاس شورای جهانی صنایع دستی، هر چهارسال یک بار برگزار می‌شود و این نخستین بار است که ایران، میزبان این جلسه است.

شورای جهانی صنایع دستی که زیر نظر سازمان یونسکو است می‌کوشد تا به تشویق و بالا بزدن سطح عمومی اطلاعات حرفه‌ای هنرمندان، تقویت صنایع دستی، ایجاد همبستگی میان هنرمندان جهان و دسترسی به بازارهای جدید بپردازد.

کد مطلب 3779228

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