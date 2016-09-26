گواهینامه شهرهای جهانی در دست شهرداران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که شامگاه گذشته، چهارم مهرماه در قلعه سرشیر و با حضور رئیس و قائم مقام شورای جهانی صنایع دستی و همچنین رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه در منطقه گردشگری قلعه سرشیر در نزدیکی اصفهان برگزار شد، گواهی‌نامه شهرهای جهانی به شهرداران و مقامات عالی شهرهای مختلف آسیا و اقیانوسیه که عنوان شهر جهانی رشته‌های مختلف صنایع دستی را به خود اختصاص داده‌اند تعلق گرفت.

در این مراسم، غدا هیجاوی رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی در بحش آسیا و اقیانوسیه گفت: ۱۴ شهر از شهرهای جهانی در قاره آسیا و ۴ شهر از این میان، در کشور ایران هستند.

در این مراسم، گواهی نامه‌هایی به شهرهای مختلفی از کشور چین، هند، اندونزی، لبنان، اردن، فلسطین و چهار شهر اصفهان، تبریز، مشهد و لالجین از ایران تعلق گرفت.

اجلاس شورای جهانی صنایع دستی، هر چهارسال یک بار برگزار می‌شود و این نخستین بار است که ایران، میزبان این جلسه است.

شورای جهانی صنایع دستی که زیر نظر سازمان یونسکو است می‌کوشد تا به تشویق و بالا بزدن سطح عمومی اطلاعات حرفه‌ای هنرمندان، تقویت صنایع دستی، ایجاد همبستگی میان هنرمندان جهان و دسترسی به بازارهای جدید بپردازد.