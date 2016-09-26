به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد تدوین ۲۱ عنوان کتاب مقطع کارشناسی رشته مدیریت میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) منعقد شد.

این توافق نامه میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان کارفرما و موسسه آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) به عنوان مجری منعقد شده است و براساس آن مجری برای تدوین هر عنوان کتاب باید سرفصل های آن را به تأیید شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برساند.

همچنین بر اساس بند دیگری از این موافقت نامه، مجری مکلف است تیم کاری متشکل از افراد متخصص و مجرب را با در نظر گرفتن سه عامل تخصص، اعتبار علمی و برخورداری از آثار پژوهشی مرتبط، را شناسایی کرده و عناوین هریک از کتب فوق را با موافقت مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آنها جهت تدوین واگذار کند.

بر اساس یکی از بندهای این موافقت نامه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأمین مالی این پروژه را بر عهده می گیرد.