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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

کتب کارشناسی رشته مدیریت با سرفصل‌های جدید تدوین می‌شوند

کتب کارشناسی رشته مدیریت با سرفصل‌های جدید تدوین می‌شوند

۲۱ عنوان کتاب درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت منطبق با سرفصل های درسی مصوب شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تدوین می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد تدوین ۲۱ عنوان کتاب مقطع کارشناسی رشته مدیریت میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) منعقد شد.

این توافق نامه میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان کارفرما و موسسه آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) به عنوان مجری منعقد شده است و براساس آن مجری برای تدوین هر عنوان کتاب باید سرفصل های آن را به تأیید شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برساند.

همچنین بر اساس بند دیگری از این موافقت نامه، مجری مکلف است تیم کاری متشکل از افراد متخصص و مجرب را با در نظر گرفتن سه عامل تخصص، اعتبار علمی و برخورداری از آثار پژوهشی مرتبط، را شناسایی کرده و عناوین هریک از کتب فوق را با موافقت مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آنها جهت تدوین واگذار کند.

بر اساس یکی از بندهای این موافقت نامه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأمین مالی این پروژه را بر عهده می گیرد.

کد مطلب 3779246

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