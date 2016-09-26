هفته ملی کودک در زنجان رنگ و بوی عاشورایی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر محمدنقی صالحی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه‌های هفته ملی کودک ، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، بازگشایی مدارس، هفته ملی کودک و ماه محرم سال جاری در ماه مهرماه قرار دارد، اظهار کرد: با بازگشایی مدارس فضای شکوفایی و پویایی در استان حاکم شده و هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه ادامه دارد و ۱۶ مهر نیز روز جهانی کودک نام‌گذاری شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: توجه به کودکان در عصر امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه مردم، دولتمردان، نهادها و سازمان‌ها باید توجه ویژه‌ای به قشر کودک داشته باشند.

صالحی به نامگذاری روزها در هفته کودک در استان اشاره کرد و گفت: ۱۵ مهر ماه با عنوان خانواده مهربانی و زندگی کودک امروز، ۱۶ مهر باورهای دینی و مسؤولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز، ۱۷ مهر با عنوان میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز، ۱۸ مهر امنیت و سلامت در زندگی کودک امروز و ۱۹ مهر نیز با عنوان دانش، آگاهی و فضای مجازی در زندگی کودک امروز، ۲۰ مهر با عنوان گذشت و فداکاری در زندگی کودک امروز و ۲۱ مهر ماه نیز شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز نام‌گذاری شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان تاکید کرد: دستگاه‌های مختلفی نیز در رابطه با برگزاری برنامه‌های هفته ملی کودک دخیل هستند و استانداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره بهداشت و سلامت استان در برگزار آن مشارکت دارند.

وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان هلال احمر و سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط با حقوق کودکان نیز در اجرای این برنامه‌ها همکاری خواهند داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: در حال حاضر توجه به بهداشت روان، بازی، تربیت اسلامی و انسانی، حقوقی و فعالیت‌های فرهنگی، دینی، علمی در راس امور قرار دارد.

صالحی گفت: روز جهانی و هفته کودک فرصت بسیار خوبی است تا به موضوعات کودکان توجه ویژه داشته باشیم و زمینه شکوفایی، پویایی و رشد جامعه را فراهم کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان تصریح کرد: هفته کودک در سال جاری با ماه محرم مقارن است و این موضوع یک توفیق است تا همه فعالیت‌ها در استان در این هفته رنگ و بوی عاشورایی به خود بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ۱۵ تا ۲۱ مهر هفته ملی کودک نامگذاری شده است،خاطر نشان کرد: این هفته فرصت خوبی برای توجه به این قشر از جامعه است و باید همه نهاد ها و سازمان های مرتبط در صدد رفع نیاز های اجتماعی، فرهنگی ، حقوق و بازی های کودکان باشند.

صالحی همچنین گفت: شعار این هفته *کودکان تشنه اند*نامگذاری شده است که همگرایی و هم افزایی نهادهای متولی کودکان با هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به خواسته های کودکان اجرا خواهد شد.

وی از برگزاری نمایشگاه های کودک در تمام شهرستان های استان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ها خیمه های قصه گویی، دل نوشته های کودکان و برگزاری انواع مسابقات و... اجرا خواهد شد، همچنین در روز هشتم محرم گردهمایی کودکان در حسینیه اعظم زنجان در غالب سوگواری خواهد بود.

وی با بیان اینکه در هفته ملی کودک مصادف با ماه محرم ، برنامه های متنوعی پیش بینی شده است، تصریح کرد: این هفته فرصت خوبی برای آشنا شدن کودکان با سیره عاشورایی و شعار آزادی و ظلم ستیزی و انسان سازی امام حسین(ع ) است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه های پیش بینی شده در هفته ملی کودک رنگ و بوی دفاع مقدس و عاشورایی خواهد داشت.

صالحی افزود: فعالیت‌ها در ۲۵ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان در همین راستا در سال جاری رنگ و بوی عاشورایی به خود می‌گیرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان افزود: از مهم‌ترین برنامه‌های هفته ملی کودک در سال جاری برگزاری گردهمایی کودکان عاشورایی در محل حسینیه اعظم است و در این گردهمایی هزار نفر در قالب سوگواری کودکان در این محل گرد هم می‌آیند و دیدار از کودکانی که در بیمارستان هستند و همچنین بازدید از کودکان استثنایی و برگزاری جلسات کودکان با هنرمندان زنجانی از دیگر برنامه‌های هفته ملی کودک است.