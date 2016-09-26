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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

بازداشت ۱۹ شهروند فلسطینی در کرانه باختری

بازداشت ۱۹ شهروند فلسطینی در کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های تجاوزکارانه خود ۱۹ شهروند فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته و صبح امروز به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

در این حملات ۱۹ شهروند فلسطینی به این بهانه که از سوی رژیم صهیونیستی تحت تعقیب بوده اند بازداشت شدند.

بازداشت شهروندان فلسطینی در کرانه باختری طی هفته های اخیر شدت یافته است.

این در حالی است که اخیرا «هبه مصالحه» یکی از وکلای هیئت امور اسرای فلسطین در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۱۶) تاکنون هزار نوجوان و جوان فلسطینی را بازداشت کرده است.

میانگین سنی این نوجوانان و جوانان ۱۱ تا ۱۸ سال است و گفته می شود این افراد در جریان بازداشت، در معرض شکنجه و آسیب های روحی و جسمی شدیدی قرار گرفته اند.

کد مطلب 3779429

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