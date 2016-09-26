به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرهمدان با تبریک هفته دفاع مقدس افزود: علی رغم کمبود و محدودیت منابع مالی، شهرداری به خوبی توانسته پروژه تالار قرآن را اجرایی کند و زحمات دست اندرکارن اجرای طرح قابل تقدیر است.

وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش اعضای شورای شهر، شهردار و مجموعه مدیریت شهری همدان که با جدیت پیگیر تکمیل و اتمام تالار بزرگ قرآن بودند، افزود: این مجموعه تالار بزرگ قرآن و مرکز همایش های بین المللی همدان محسوب می شود که ظرفیت خوبی برای برگزاری مراسم و همایش های مختلف شهر است.

خجسته اظهار داشت: پروژه تالار بزرگ قرآن مجموعه ای فرهنگی است که در ۱۴ هزار متربع زیربنا و در ۳ طبقه با ۸ سالن برای جلسات و کنفرانسها، ۲۱ کلاس و سالن های آمفی تئاتر، نمازخانه، کتابخانه، قرائت خانه و سالن قرآنی و غذاخوری احداث شده و هم اکنون از ۸ سالن ۴ سالن در حال آماده سازی است.

نگهداری تالار قرآن همدان ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد

وی با بیان اینکه اجرای تالار بزرگ قرآن در مجموع حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه داشت، اضافه کرد: نگهداری این تالار پرهزینه بوده و ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد بنابراین باید این پروژه خودگردان بوده و درآمدزایی لازم را داشته باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر چندین گروه برای آماده سازی سریع این پروژه فعال هستند که از زحمات افرادی که به نوعی در اجرا و راه اندازی آن دستی داشته اند تقدیر و تشکر می کنم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرهمدان در ادامه با اشاره به اهدای سه زمین توسط شورای شهر همدان به سپاه برای احداث سالن های ورزشی اظهار داشت: از این تعداد دو پروژه احداث شده و آماده بهره برداری است و برای یک پروژه هنوز اقدامی نپذیرفته که سپاه در صورت اجرای طرح باید مجددا قرارداد خود را با شهرداری تمدید کند.

آماده بودن ۱۹ زمین برای احداث فرهنگسرا و سالن های ورزشی در همدان

رضا غلامی خجسته از آماده بودن ۱۹ زمین برای احداث فرهنگسرا و سالن های ورزشی در همدان خبر داد و گفت: در صورتی که سپاه آمادگی داشته باشد می توان از این زمین ها برای احداث مجموعه های فرهنگی و سالن های ورزشی در اختیار سپاه قرارداد.

خجسته همچنین بر حمایت از تیم فوتبال شهرداری تاکید و اضافه کرد: این تیم توانسته از دسته ۳ به دسته ۲ صعود کند و باید حمایت شوند تا فعالیت خود را ادامه دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز بر تسریع در تعیین تکلیف گنبد تالار قرآن همدان تاکید کرد.

رضا میرزایی گفت: باید برنامه ریزی ها به گونه ای صورت پذیرد که بعد از تعطیلات نوروز ۹۶ عملیات اجرایی گنبد شروع شود.

معاون شهردار همدان نیز از آغاز بررسی وضعیت گنبد تالار قرآن همدان خبر داد و گفت: سالن های‌ پروژه تالار قرآن در حال آماده‌سازی است و وضعیت فعلی پروژه به گونه‌ای است که می‌توان تالار قرآن همدان را افتتاح کرد.

تالار قرآن همدان دارای ۱۴ هزار مترمربع زیربنا بوده و نگهداری آن پرهزینه است

موسی رسولی با بیان اینکه تالار قرآن همدان دارای ۱۴ هزار مترمربع زیربنا بوده و نگهداری آن پرهزینه است، اظهار داشت: باید منابع مالی و درآمد برای این پروژه ایجاد شود تا بتوان آن را مدیریت کرد در غیر این صورت هزینه‌هایی را بر شهرداری همدان تحمیل می‌کند.

معاون فنی و عمرانی شورای شهر همدان درباره وضعیت گنبد تالار قرآن همدان نیز گفت: مقرر شده قراردادی منعقد شود تا تیم کارشناسی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای بررسی وضعیت سازه اقدامات لازم را اجرایی کند که این قرارداد بزودی از سوی فرمادهی قرارگاه امضا می‌شود.

وی افزود: پس از امضای قرارداد کارشناسان قرارگاه در شهر همدان برای بررسی وضعیت پروژه مستقر می‌شوند تا در صورت نبود مشکل در سازه، دستور را برای اجرای پوشش اعلام کنند.

جانشین سپاه ناحیه همدان نیز در این جلسه گفت: احداث سالن های ورزشی توسط سپاه در راستای توانمندسازی حاشیه شهر و محرومیت زدایی بوده که در این زمینه اقداماتی شروع شده است.

علی یونسی با اشاره به احداث سالن ورزشی اسلامشهر اضافه کرد: باید خیابان های منتهی به این سالن آماده سازی و آسفالت شود.

وی از پیشرفت ۹۰ درصدی سالن ورزشی فرهنگیان خبر داد و یادآور شد: این پروژه نیز نیازمند آماده سازی معابر و نصب تابلو راهنمایی است.