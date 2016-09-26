جبهه النصره به دریافت کمک نظامی از آمریکا اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یکی از سرکردگان گروه تروریستی جبهه النصره از پشتیبانی تسلیحاتی آمریکا از این گروه تکفیری پرده برداشت.

بر اساس این گزارش یکی از سرکردگان گروه تروریستی جبهه النصره تاکید کرد که این گروه تکفیری از کاهش میزان دریافت سلاح از آمریکا خشمگین است و کمک واشنگتن به جبهه النصره به میزان مناسب ارائه نمی شود.

وی همچنین گفته است که آمریکا به جبهه النصره به صورت مستقیم موشک تحویل داده است و عناصر این گروه تروریستی از حمایت آمریکایی ها تشکر می کنند.

این سرکرده تروریست عنوان کرده است که از اینکه همکاری آمریکایی ها بر خلاف تمایلات این گروه تروریستی در نوسان است، از کاخ سفید شاکی است.

سخنان این سرکرده تروریستی ۱۰ روز پیش و قبل از حملات علیه کاروان کمک های بشردوستانه سازمان ملل در اطراف حلب در روز ۱۹ سپتامبر بیان شده است.

وی در ادامه عنوان کرده است که جبهه النصره تنها در صورتی اجازه ورود کاروان های کمک های بشردوستانه را به حلب می دهد که ارتش سوریه از برخی مواضع عقب نشینی کند و تهدید کرده که عناصر این گروه تکفیری رانندگان کامیون های حامل کمک های بشردوستانه را که بدون مجوز جبهه النصره وارد این شهر شوند، اسیر می کند.

سرکرده تروریستی جبهه النصره در پایان ادعا کرده است که عناصر این گروه تکفیری جنگ را تا زمان سقوط حکومت سوریه ادامه می دهند.