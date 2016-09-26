راهیابی نمایندگان شیراز به جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس دوشنبه شب در حالی به کار خود پایان داد که دو نمایش «پنجاه و چهارمین سالگرد خسرو مرادی» به کارگردانی آرمین حمدی پور و «چند روایت نامعتبر» به کارگردانی سید محمدهادی هاشم زاده هر دو از شیراز راهی جشنواره بین المللی تئاتر فجر شدند.

هادی مرزبان بود به عنوان نماینده هیأت داوران در آیین پایانی جشنواره تئاتر فجر فارس گفت: ای کاش این داور و داور بازی ها از جشنواره ها کنار برود تا همه بتوانند در کنار هم از تجربیات استفاده کنند.

کارگردان «تانگوی تخم مرغ داغ» افزود: هنرمند تئاتر باید جانش را روی صحنه تئاتر بگذارد و برای او تئاتر چیزی جز عبادت نباشد.

مرزبان که حاضران در سالن و هنرمندان جوان تئاتر را «بچه ها» خطاب می کرد از آن ها خواست نفس به نفس هنرمندان پیشکسوت و همکاران خود بگذارند و عطش یادگیری داشته باشند تا به هنر خلاق و پویا دست یابند.

در این مراسم مسابقه ای ناگهانی هم ترتیب داده شد تا هنرمندان به صورت بداهه در سه دقیقه مفهومی دلخواه را با اجرای صحنه ای منتقل کنند که به جز سیاه بازی نوستالژیک نادر شهسواری و حرکات فرم سیاوش صفری نژاد بقیه اجراها چنگی به دل نزد.

در ادامه مراسم سیاوش کهوری نژاد بازیگر تئاتر و تلویزیون روی صحنه رفت و به عنوان نماینده هیأت داوران نفرات و آثار برتر را معرفی کرد.

در بخش بازیگری نقش اول زن زهرا استواری برای نمایش نارکولپسی اول شد. شیما پور سهم الدین از نمایش کندو دوم شد و جایزه سوم به مژده غازی بازیگر چایی راند آخر رسید.

در بازیگری نقش اول مرد، ایمان دبیری برای بازی در «پنجاه و چهارمین سالگرد خسرو مرادی» جایزه اول را کسب کرد. عبدالخالق استواری برای نمایش نارکلوپسی و محمد پورزند برای بازی در پره پروانه پولادی مشترکا دوم شدند. با تقدیر از مجموعه بازیگران نمایش 5+1 جایزه سوم به امیر خواجه میرکی بازیگر نمایش چند روایت نامعتبر و بهنام مرادی از نمایش اسب قاتیلن رسید.

آرمین حمدی پور نویسنده «پنجاه و چهارمین سالگرد خسرو مرادی»، سعیدرضا خوش شانس نویسنده «پره پروانه پولادی» و پیمان زبرجدی نویسنده «دو زیست» در بخش نویسندگی به ترتیب اول تا سوم شدند.

آرمین حمدی پور کارگردان «پنجاه و چهارمین سالگرد خسرو مرادی»مقام اول کارگردانی را کسب کرد. جایزه مقام دوم کارگردانی مشترکاً به پیمان زبرجدی برای نمایش دو زیست و هادی امامی مقدم برای نمایش نارکولپسی رسید. سید محمدهادی هاشم زاده برای نمایش «چند روایت نامعتبر» و نوید جعفری کارگردان «پره پروانه پولادی» مشترکاً سوم شدند.

دو نمایش «پنجاه و چهارمین سالگرد خسرو مرادی» به کارگردانی آرمین حمدی پور و چند روایت نامعتبر به کارگردانی سید محمدهادی هاشم زاده هر دو از شیراز نز راهی جشنواره بین المللی تئاتر فجر شدند.