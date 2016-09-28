حیف شد به روسیه باختیم/ یک دقیقه دیگر فرصت داشتیم برنده بودیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی، گفت: واقعا حیف شد. بازی در نیمه دوم کاملا در اختیار ایران بود و می‌توانستیم برنده از زمین بیرون برویم.

وی تاکید کرد: بازی ایران و روسیه مسابقه بسیار خوبی بود. حتی «لوزانو» بعد از بازی به صراحت به برتری ایران اذعان داشت و گفت هیچ موقع تیم ایران را با این توازن ندیده بودم. تیم ملی واقعا خوب و منظم بازی می‌کند.

رئیس کمیته فنی و توسعه ادامه داد: لوزانو بعد از پایان بازی چندین بار به ما تبریک گفت، در حالی که ما تیم بازنده بودیم. تمام تماشاگران حاضر در سالن هم برای تیم ایران دست زدند و بازیکنان را تشویق کردند.

ترابیان با بیان اینکه تا فینالیست شدن فاصله ای نداشتیم، تصریح کرد: فقط یک دقیقه دیگر زمان می خواستیم. اگر این زمان را داشتیم بدون تردید برنده میدان می‌شدیم چرا که در نیمه دوم روس‌ها دیگر آن تیم نیمه اول نبودند.

وی درباره وضعیت مصدومیت محمد کشاورز هم گفت: مصدومیت کشاورز در حدی است که متاسفانه او را هم برای دیدار رده بندی از دست دادیم.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره اینکه ترجیح ایران برای بازی در رده بندی با کدام تیم است، گفت: برای ایران فرقی نمی‌کند، ولی به نظرم پرتغال برنده بازی مقابل آرژانتین خواهد بود.

ترابیان همچنین درباره اینکه برای بازگرداندن بازیکنان به شرایط روحی مناسب برای دیدار رده بندی چه اقدامی خواهید کرد، تاکید کرد: بازیکنان بعد از باخت به روسیه ناراحت بودند ولی آنها مصمم هستند هر طور شده در این دوره از مسابقات جام جهانی روی سکو بروند.

رئیس کمیته فنی فوتسال در پایان با انتقاد از عملکرد داور بازی ایران و روسیه، گفت: نورالدین باکایف» داور این بازی همیشه در قضاوت‌هایش دردسرساز بوده، چه در بازی‌های آسیایی و چه در مسابقات جهانی. متاسفانه او داوری بسیار بد و ناعادلانه‌ای در بازی ایران و روسیه داشت.