۲۲ هزار خوزستانی برای صدور روادید اربعین حسینی ثبت نام کردند

ناصر حویزاوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش رو بودن موسم اربعین اظهار کرد: از شروع تاریخ ثبت نام تاکنون ۲۲ هزار نفر از مردم خوزستانی در سامانه سماح برای صدور روادید ثبت نام کرده اند.

وی افزود: این تعداد در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان همچنین به تصمیم اتخاذ شده برای افزایش محل های صدور روادید در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: دو محل نیز در استان خوزستان اضافه می شود که تاکنون تصمیم نهایی در مورد محل آن گرفته نشده است.

حویزاوی در پایان، با اشاره به بازدید صورت گرفته از مرز شلمچه، عنوان کرد: در مرز شلمچه سعی شده زیرساخت های لازم فراهم شود و افزایش خدمات متناسب با افزایش ظرفیت در سال جاری باشد.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان تصریح کرد: امسال روند نام‌نویسی، صدور روادید و حتی اعزام ها به‌گونه ای برنامه ریزی شده تا ازدحامی را در روزهای پایانی شاهد نباشیم و این تسریع در برنامه ریزی ها می تواند به نظم بیشتر خروج و ورود زائران اربعین حسینی از کشور کمک کند.

وی ادامه داد: استقبال و نام نویسی متقاضیان سفر اربعین امسال بسیار مناسب بوده و شاهد رشد چشمگیر ثبت‌نام ها نسبت به سال های گذشته هستیم. البته اوج ثبت نام ها از پایان دهه اول محرم شدت بیشتری می‌گیرد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود دو میلیون نفر از کشورمان به این سفر اعزام شوند.

حویزاوی، داشتن روادید(ویزا) را برای سفر اربعین امسال الزامی دانست و گفت: متقاضیان سفر اربعین به هیچ‌ عنوان نمی توانند بدون ویزا، بیمه و ثبت نام در سامانه سماح به عتبات عالیات عزیمت کنند.

وی افزود: موضوع لغو روادید(ویزا) اربعین هرگز برای امسال عملیاتی نخواهد شد و به طور حتم کنترلهای خروجی و ورودی در مرزهای عراق نسبت به سال های گذشته افزایش خواهد یافت.