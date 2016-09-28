۲۰ دانشجوی دانشگاه علمی و کاربردی در زمره شهدای مدافع حرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم «محمود نریمانی» که شامگاه سه شنبه انجام شد، با اشاره به اینکه باید قدردان ایثارگری شهدای هشت سال دفاع مقدس، ایثارگران و شهدای مدافع حرم باشیم، اظهار کرد: ایثارگران و رزمندگان در بازه های زمانی مختلف به سبب حضور درخشان خود در جبهه های حق علیه باطل آرامش و امنیت را برای کشور و ملت به ارمغان آوردند.

وی با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس به پیروی از امام راحل برای صیانت از آب و خاک این مرز و بوم جان خود را تقدیم انقلاب کردند، افزود: بدون شک مدافعان حرم و شهدای مدافع حرم ادامه دهنده مسیر امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی هستند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: راه شهادت و ایثارگری همواره باز بوده و با وجود چنین جوانان غیوری و با توکل بر خداوند این انقلاب به دست صاحب اصلی خود حضرت ولی عصر(عج) خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه شهدای مدافع حرم با حضور در سوریه آرامش و امنیت را به کشور هدیه داده و در این راه تا پای جان خود پیش رفتند، تصریح کرد: مدافعان حرم الگوی خوبی برای جوانان و نوجوانان هستند چرا که فرهنگ شهادت و ایثارگری را با حضور خود در جبهه های حق علیه باطل توسعه و ترویج دادند.

امید در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در سال جاری بیش از ۱۹۰ هزار نفر در سامانه سنجش کشور ثبت نام کردند، ظرف دو الی سه روز آینده نتایج مقطع کاردانی و طی هفته آتی نتیجه مقطع کارشناسی اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه اعلام ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی بیش از ۸۰۰ هزار نفر بوده است، گفت: بخش عظیمی از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی را افراد شاغل تشکیل می دهد از این رو تعداد زیادی از مدافعان حرم جزو دانشجویان این دانشگاه هستند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه بیش از ۲۰ شهید مدافع حرم کشور دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بودند، گفت: بنا داریم طی یک مراسمی مدارک تحصیلی شهدای مدافع حرم به خانواده آن ها اعطا شود.