به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونان، مدیران، ایثارگران و همکاران برگزار شد، محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، با تبیین پیوند ناگسستنی میان مفاهیم اصیل دفاع و مسئولیت‌های معاصر، بر ضرورت تداوم روحیه ایثارگری در عرصه‌های علمی، اجتماعی و خدمت به ملت تأکید کرد و اظهار داشت: عظمت و عزت کشور در همه ادوار، مرهون ایثار و رشادت‌های ملت ایران بوده است.

در این مراسم معنوی، علی اکبری با نگاهی به سیر تحولات تاریخ معاصر، ضمن تجلیل از شکوه دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: نباید ایثارگری را به یک مقطع زمانی خاص محدود دانست.

وی با استناد به این اصل متعالی که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بر این نکته تأکید کرد که نبرد میان حق و باطل، جریانی جاری و ابدی است و هر عصر، مظاهر و جلوه‌هایی نوین از این مبارزه را در بطن خود می‌پروراند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با نگاهی تحلیل‌گرانه، از بازتعریف مفهوم دفاع سخن گفت و اظهار داشت: اگرچه امروز مختصات دفاع با دوران دفاع مقدس تفاوت ماهوی یافته است، اما جوهره و روح آن همچنان پابرجاست و ما به‌عنوان بخش شاخص جامعه دانشگاهی، وظیفه داریم دفاع را از منظری علمی و استراتژیک بازخوانی کنیم.

علی اکبری در تبیین این گذار تاریخی اظهار داشت: عظمت یک ملت، در گرو ایثارگری آن است و اگر ایثارگری کمرنگ شود، بزرگی‌ها از دست خواهد رفت. ما امروز شاهد تجلی این ایثار در شکل‌های مختلف هستیم؛ از مقاومت رزمندگان در عرصه‌های نظامی تا مدیریت جهادگونه دولت برای تأمین نیازهای جامعه، جهاد علمی دانشگاه‌ها و حتی تاب‌آوری مردمی که با صبر و تحمل شرایط، هرگز از ناامیدی سخن نمی‌گویند؛ این مردم، ایثارگران نظام و کشور هستند.

علی اکبری با تأکید بر اینکه این مراسم، روز قدردانی و سپاسگزاری است، تصریح کرد: ما اینجا گرد هم آمده‌ایم تا از رزمندگان و جانبازان سرافرازی که از افتخارات دانشگاه جامع علمی‌کاربردی هستند قدردانی کنیم؛ اما در کنار این ادای احترام، بر خود فرض می‌دانم از همراهی و درک بالای سایر همکاران و خادمانی که در سخت‌ترین شرایط یک سال گذشته، نقش خود را در خدمت بی‌وقفه دانشگاه به نحو احسن ایفا کردند، سپاسگزاری کنم.

وی با اشاره به بنیان دینی عبادت به جز خدمت خلق نیست، اظهار داشت: بر این باورم که خدمت به مردم، حقی بر گردن ماست و نه تنها در دانشگاه، بلکه تمامی کارگزاران و مسئولین مملکت در هر جایگاهی، باید خود را خادم و خدمتگزار مردم بدانند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در شرایط خطیر کنونی، از عملکرد همکاران قدردانی کرد و افزود: اینکه با وجود تمامی چالش‌ها، چرخ سیستم به‌گونه‌ای می‌چرخد که رضایت ارباب‌رجوع حفظ می‌شود، مصداق بارز ایثار و مسئولیت‌پذیری است با این حال، تأکید می‌کنم که ستاد باید خادم‌تر باشد و تدابیر لازم را برای تعالی کیفیت خدمت به‌گونه‌ای بیاندیشد که رضایت دانشجویان تأمین شود؛ چرا که فلسفه وجودی ما، دانشجویان هستند و جلب رضایت آنان، مؤلفه اصلی موفقیت ماست.

در پایان، علی اکبری با یادآوری این نکته که رعایت موازین شرعی و اخلاقی در خدمت‌رسانی، موجب جلب رضایت الهی می‌شود، از همکاران خواست تا با نگاهی خدایی و انسانی به وظایف خود عمل کنند. گفتنی است در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با سخنرانی در باب ارزش‌های والای فداکاری رزمندگان، به تبیین جایگاه معنوی ایثار پرداختند. در پایان نیز رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اهدای لوح تقدیر، از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس، مراتب سپاس و تکریم خود را ابراز نمود.