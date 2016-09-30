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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

کارگردان انیمیشن «ناسور» در اجلاس پیرغلامان تجلیل شد

کارگردان انیمیشن «ناسور» در اجلاس پیرغلامان تجلیل شد

کیانوش دالوند کارگردان انیمیشن سینمایی «ناسور» در چهاردهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی که در استان هرمزگان و شهر بندرعباس برگزار شد، کیانوش دالوند کارگردان انیمیشن «ناسور» در مراسم اختتامیه و در میان هنرمندان آیینی مورد تجلیل قرار گرفت.

در مراسم اختتامیه این اجلاس که غروب روز پنجشنبه ۸ مهرماه در بندر عباس برگزار شد، پس از به نمایش درآمدن بخش کوتاهی از انیمیشن «ناسور» لوح تقدیر و تندیسِ تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به کیانوش دالوند که در مراسم حضور داشت، اهدا شد. همچنین در این مراسم لوح تقدیر و تندیس به مرحوم حمید سبزواری، مرحوم آیت‌الله مصطفوی و غلامرضا صنعتگر دیگر هنرمندان آیینی هم اهدا شد.

«ناسور» که چندی قبل هم در جشنواره «غدیر» کشور عراق حضور داشت و توانست جایزه بهترین انیمیشن این جشنواره را بدست آورد، محرم و صفر در سینماهای کشور اکران می‌شود. 

کد مطلب 3782925

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