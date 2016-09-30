کارگردان انیمیشن «ناسور» در اجلاس پیرغلامان تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی که در استان هرمزگان و شهر بندرعباس برگزار شد، کیانوش دالوند کارگردان انیمیشن «ناسور» در مراسم اختتامیه و در میان هنرمندان آیینی مورد تجلیل قرار گرفت.

در مراسم اختتامیه این اجلاس که غروب روز پنجشنبه ۸ مهرماه در بندر عباس برگزار شد، پس از به نمایش درآمدن بخش کوتاهی از انیمیشن «ناسور» لوح تقدیر و تندیسِ تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به کیانوش دالوند که در مراسم حضور داشت، اهدا شد. همچنین در این مراسم لوح تقدیر و تندیس به مرحوم حمید سبزواری، مرحوم آیت‌الله مصطفوی و غلامرضا صنعتگر دیگر هنرمندان آیینی هم اهدا شد.

«ناسور» که چندی قبل هم در جشنواره «غدیر» کشور عراق حضور داشت و توانست جایزه بهترین انیمیشن این جشنواره را بدست آورد، محرم و صفر در سینماهای کشور اکران می‌شود.