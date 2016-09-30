به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش با حضور هزاران نفر از دوست‌داران اهل‌بیت (ع) که از سرتاسر ایران در کاشان (موسوم به کربلای ایران) حضور پیدا کرده‌اند، آیین یک هزار ساله سنتی و مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان آغاز شد و عاشقان اهل بیت (ع) در ابتدا ضریح مطهر امامزاده سلطان علی‌بن محمد باقر(ع) با گلاب ناب قمصر کاشان شست‌وشو دادند.

آیین قالیشویان مراسم مذهبی یک هزارساله‌ای است که در دومین جمعه مهرماه هر سال برگزار می‌شود و بر این اساس تنها مراسم سنتی مذهبی است که برگزاری آن مطابق تاریخ شمسی است.

این آیین نمایش نمادین تشییع و به خاک‌سپاری حضرت سلطان علی‌بن امام محمد باقر(ع) است که در ۲۷ جمادی‌الثانی سال ۱۱۶ هجری قمری مطابق با دومین جمعه مهرماه به شهادت رسید.

این جمعه که به طور معمول در روزهای نهم تا ۱۵ مهرماه واقع می‌شود در میان کاشانی‌ها به جمعه «جار» معروف است و روز فراخوانی مردم به مراسم قالی‌شویی در مشهد اردهال است.

نحوه اجرای مراسم بدین صورت است که اهالی فین که هرکدام چوبی به دست دارند در صحن اصلی و مرکزی امامزاده بنام صحن صفا اجتماع می‌کنند و عده‌ای هم در صحن شاهزاده حسین با آداب خاصی به چوب به دستان صحن صفا می‌پیوندند؛ پس از روضه خوانی و سینه زنی و سخنرانی متولیان امامزاده، نمایندگان روستای خاوه اردهال یک قالی لوله شده از صحن مطهر امامزاده را که نماد قالی‌ است که به هنگام شهادت بدن مطهر امامزاده را در آن پیچیده بودند به معتمدین و اهالی فین تحویل می‌دهند.

افرادی که قالی را تحویل می‌گیرند، آن را از ایوان صفا به داخل صحن صفا می‌آورند و حسین حسین گویان و با تکان دادن چوب دستی های خود که نمایش نبردی نمادین با قاتلان است، قالی را در یک مسیر مشخص به سوی نهر آب شاهزاده حسین می‌برند و آن را شست و شو می‌دهند.

پس از شستشوی قالی مقدس، اهالی فین، آن را از مسیر دیگری بار دیگر به داخل صحن صفا آورده و با تشریفات خاصی مجددا تحویل معتمدین و خادمان امامزاده می‌دهند و پس از چندین بار دور زدن در اطراف صحن و سینه زنی و گفتن حسین حسین در صحن فینی‌ها، مراسم خاتمه می‌پذیرد.

مراسم سنتی مذهبی قالیشویان در اردهال کاشان به طور معمول تا ساعت یک بعدازظهر جمعه دوم مهرماه به طول می‌انجامد.

امامزاده سلطانعلی که یکی از چهار امامزاده واجب التعظیم و دارای تاریخ مستند در ایران است و مراسم قالیشویان در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.