کارگاه ساخت ۱۰۰ پرتره از چهره های هنری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه ساخت پرتره چهره های نام آشنا و محبوب کشور، این بار با حضور ۱۰۰ هنرمند شرکت کننده و علاقمندان با مدیریت هیوا پاشایی آثار هنری با موضوعیت چهره بزرگانی مانند عباس کیارستمی، داوود رشیدی، مسعود کیمیایی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان، پرویز پرستویی، هما روستا، حمید سمندریان، اصغر فرهادی و ... برگزار شد.

پاشایی مجری این پروژه هنری درباره چگونگی برگزاری ورک شاپ یادشده، اظهار کرد: انجام این پروژه ملی با همکاری و حمایت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و خانه تئاتر ایران و مشارکت هنرمندان متعهد به فرهنگ و هنر بومی ممکن شده است.

او درباره تکنیک ساخت آثار گفت: تمام آثار پدید آمده با به کارگیری حدود ۵٠٠ کیلوگرم انواع مهره های رنگی چوبی ساخته شده اند که در نوع خود بی نظیرند و یادآور فرهنگ ذکر ما ایرانی هاست و اشاره به احترام و گرانقدری چهره های فرهنگی هنری برای مردم ما دارد. به همین منظور از ۱۰۰ هنرمند علاقمند دعوت شد و پس از برگزاری دوره های آموزشی ٤٨ ساعته در مدت یک ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران، امروز توانستیم به صورت عملی ساخت این چهره‌های محبوب را به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد: با رایزنی های انجام شده قرار است نیمه دوم آبان ماه امسال در نگارخانه آریانا واقع در خیابان فرشته و با حضور صاحبان چهره های یادشده و اصحاب فرهنگ و هنر، از پرتره این عزیزان رونمایی شود.

اکبر عالمی، اصغر همت، عباس سجادی، هانا کامکار، مهدی ساروخانی و هیوا پاشایی اعضای شورای سیاستگذاری این پروژه فرهنگی و هنری هستند.