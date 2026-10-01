خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: ترافیک شهری تنها به تعداد خودروهای عبوری از معابر محدود نمی‌شود؛ نحوه پارک خودروها، رعایت حق تقدم، رفتار موتورسواران، توقف‌های غیرمجاز و حتی زمان ورود کارکنان و دانش‌آموزان به شهر، مجموعه‌ای از عوامل است که مستقیماً بر وضعیت عبور و مرور اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، پلیس راهور علاوه بر اعمال قانون، تلاش دارد با استفاده از تجهیزات هوشمند، حضور میدانی مأموران و تقویت ارتباط با دستگاه‌های امدادی، مدیریت ترافیک را از واکنش صرف به تخلفات به سمت پیشگیری و کنترل هوشمند سوق دهد.

رعایت حقوق شهروندی؛ اولویت نخست پلیس راهور

رئیس پلیس راهور کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه ارتباط پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم مستقیم و مستمر است، اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی، ادب و احترام در برخورد کارکنان با مردم از اولویت‌های اصلی پلیس راهور است و تلاش می‌کنیم در فرآیند اجرای قانون، کرامت انسانی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ رضا همتی‌زاده افزود: در حوزه سامانه ۱۹۷ نیز وضعیت تقدیرها و ارتباطات مردمی پلیس راهور مناسب بوده و در بخش شکایت‌ها نیز روند کاهشی را شاهد هستیم و هدف ما این است که با تقویت ارتباط با مردم، خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه کنیم.

وی ادامه داد: رعایت حقوق شهروندی باید متقابل باشد؛ همان‌طور که کارکنان پلیس موظف به رعایت حقوق و کرامت مردم هستند، شهروندان نیز باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا نظم ترافیکی در سطح جامعه شکل بگیرد.

رئیس پلیس راهور کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامه‌های پلیس برای روان‌سازی ترافیک گفت: با توجه به تغییرات ترافیکی در فصول مختلف سال، حضور مأموران در نقاط دارای بیشترین گره ترافیکی افزایش پیدا می‌کند و در هسته مرکزی سنندج نیز در برخی ساعات محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

وی بیان کرد: در برخی معابر ورودی شهر از جمله مسیر خیابان تختی به سمت شریف‌آباد، در ساعات اوج عصرگاهی و همچنین در محدوده تقاطع حبیبی به سمت خیابان امام و میدان انقلاب، برای روان‌سازی عبور و مرور نیازمند اجرای محدودیت‌ها و مدیریت میدانی هستیم.

همتی‌زاده با اشاره به افزایش حدود ۳۰ درصدی حجم ترافیک در استان همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، گفت: از استانداری درخواست کرده‌ایم موضوع تغییر ساعت ورود کارکنان دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد تا با انتقال ساعت شروع فعالیت به حدود ۸:۳۰ صبح، تداخل زمانی میان تردد کارکنان و دانش‌آموزان کاهش پیدا کند.

۱۷ دوربین جدید در سنندج نصب می‌شود

رئیس پلیس راهور کردستان از توسعه تجهیزات هوشمند ترافیکی در مرکز استان خبر داد و افزود: ۱۷ دوربین ثبت تخلف چندمنظوره در سنندج نصب خواهد شد که بخشی از اقدامات اجرایی آن انجام شده است.

وی اضافه کرد: این دوربین‌ها در کنار سایر تجهیزات می‌توانند در کنترل تخلفات و شناسایی نقاط پرخطر مؤثر باشند و در شرایطی که استان دارای ۲۴ نقطه حادثه‌خیز است، استفاده از ظرفیت فناوری برای کنترل ترافیک اهمیت زیادی دارد.

همتی‌زاده همچنین از راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ و دیسپاچینگ پلیس راهور خبر داد و گفت: این مرکز با هدف تسریع در ارتباط میان پلیس و دستگاه‌های خدمات‌رسان و ستاد بحران استان راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: ارتباط این مرکز با اورژانس، شهرداری، امداد و نجات هلال‌احمر، هواشناسی، پلیس راه، فرماندهی انتظامی و استانداری و ستاد بحران استان برقرار می‌شود تا در صورت وقوع حادثه، دستگاه‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور پیدا کنند.

به گفته رئیس پلیس راهور کردستان، این مرکز در حال حاضر در مرکز استان فعال شده و راه‌اندازی آن در شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد.

بیش از ۶۰۰ هزار تخلف پارک دوبل و توقف ساکن

همتی‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره میزان برخورد با تخلفات ترافیکی اظهار کرد: انضباط ترافیکی داخل شهرها یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه پلیس راهور است و در این زمینه با همکاری سایر دستگاه‌ها باید شرایطی فراهم شود که معابر برای استفاده عمومی شهروندان نظم مناسبی داشته باشد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۱۹ هزار و ۲۵۶ مورد تخلف پارک دوبل اعمال قانون شده و در زمینه توقف‌های غیرمجاز نیز بیش از ۴۰۰ هزار مورد برخورد ثبت شده است.

رئیس پلیس راهور کردستان ادامه داد: اعمال قانون در این حوزه با هدف سخت‌گیری صرف انجام نمی‌شود، بلکه در بسیاری از نقاط برای جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی و فراهم کردن امکان تردد ایمن شهروندان ضرورت دارد.

وی با اشاره به برخورد با سایر تخلفات گفت: در این مدت سه هزار و ۱۱۳ مورد اعمال قانون به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، دو هزار و ۳۳۵ مورد به دلیل شیشه دودی و ۱۱۹ هزار و ۱۰۶ مورد نیز در ارتباط با تخلفات حادثه‌ساز انجام شده است.

همتی‌زاده این اقدامات را در روند کاهش تصادفات مؤثر دانست و اظهار کرد: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز ارتباط مستقیمی با پیشگیری از تصادفات دارد و پلیس در این زمینه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت قانونی، رفتارهای پرخطر را کنترل کند.

وی همچنین از افزایش توقیف وسایل نقلیه متخلف خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۴۵۳ دستگاه موتورسیکلت و سه هزار و ۱۷۲ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مربوطه توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

عدم توجه به جلو و رعایت نکردن حق تقدم دو عامل مهم تصادفات

رئیس پلیس راهور کردستان، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن حق تقدم را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات درون‌شهری استان عنوان کرد و گفت: رعایت قانون، صبر و حوصله در رانندگی و توجه به حقوق سایر کاربران ترافیک می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث داشته باشد.

وی افزود: شهروندانی که برای مراجعه به بیمارستان، مراکز درمانی، مراکز تجاری یا سایر نقاط شهر تردد می‌کنند، باید با آرامش و رعایت مقررات از معابر استفاده کنند.

همتی‌زاده با اشاره به ضرورت توجه ویژه به عابران پیاده و موتورسواران اظهار کرد: فرهنگ‌سازی برای عابران پیاده به منظور استفاده از محل‌های مجاز عبور و همچنین قانونمند کردن موتورسواران از موضوعات مهم پلیس راهور است.

وی تأکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی، مخدوش نکردن پلاک، داشتن بیمه و رعایت قوانین از جمله مواردی است که موتورسواران باید به آن توجه داشته باشند.

هشدار پلیس درباره موتورسیکلت‌سواری بانوان



رئیس پلیس راهور کردستان در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار مهر درباره موتورسیکلت‌سواری بانوان گفت: تاکنون هیچ دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مبنی بر مجاز بودن موتورسیکلت‌سواری بانوان به پلیس راهور استان ابلاغ نشده است و به محض ابلاغ دستورالعمل مربوطه، پلیس آمادگی اجرای آن را خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به این موضوع افزود: متأسفانه در مواردی شاهد استفاده دختران کم‌سن‌وسال از موتورسیکلت هستیم؛ در حالی که فردی که فاقد سن قانونی یا گواهینامه لازم باشد، مجاز به رانندگی نیست و استفاده از موتورسیکلت بدون مجوز می‌تواند جان فرد و دیگران را در معرض خطر قرار دهد.

همتی‌زاده گفت: پلیس در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی را انجام داده است و در صورت توقیف موتورسیکلت مورد استفاده، وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل می‌شود و فرد متخلف نیز مطابق مقررات به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر فردی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کند و حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت‌های قانونی و جبران خسارت‌های مالی و بدنی متوجه فرد مقصر خواهد بود و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود.

رئیس پلیس راهور کردستان در عین حال با اشاره به آمار حوادث مرتبط با موتورسیکلت‌سواری بانوان گفت: آمار فوتی ناشی از این موضوع در استان کردستان تاکنون صفر بوده، اما این مسئله نباید موجب بی‌توجهی خانواده‌ها شود و لازم است والدین نسبت به در اختیار گذاشتن موتورسیکلت برای فرزندان خود حساسیت بیشتری داشته باشند.

رسانه‌ها حلقه ارتباط مردم و پلیس

همتی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ ترافیکی اظهار کرد: رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و صداوسیما در آموزش، فرهنگ‌سازی و هدایت افکار عمومی به سمت رعایت قانون نقش مؤثری دارند.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم رسانه‌ها، انعکاس مطالبات مردم است و پلیس راهور نیز از این ظرفیت برای شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات شهروندان استفاده می‌کند.

رئیس پلیس راهور کردستان خاطرنشان کرد: استان کردستان از نظر ظرفیت‌های فرهنگی جایگاه قابل توجهی دارد و می‌توان از این ظرفیت برای تبدیل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به یک فرهنگ عمومی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: اگر همه کاربران ترافیک، از رانندگان و موتورسواران گرفته تا عابران پیاده، قانون را مبنای رفتار خود قرار دهند، می‌توان هم از حوادث و تصادفات پیشگیری کرد و هم نظم و آرامش بیشتری را در معابر شهری ایجاد کرد.