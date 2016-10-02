اعتراض پاکستان و سودان به قانون «جاستا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «منظور الحق» سفیر پاکستان در عربستان سعودی با انتقاد شدید از قانون آمریکایی «جاستا» علیه ریاض، گفت: صدور قوانین داخلی برای تحت تعقیب قرار گرفتن دولتها در خارج از مرزها نوعی هرج و مرج را به وجود می آورد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: قانون آمریکایی «جاستا» در شرایطی تصویب شد که دولت های مختلف به شدت به نزدیکی، تفاهم و همکاری با یکدیگر احتیاج دارند.

از سوی دیگر، «عبدالباسط السنوسی» سفیر سودان در عربستان سعودی نیز با انتقاد از «جاستا» گفت: این اقدام علاوه بر اینکه نوعی رویگردانی آمریکا از تحقق عدل و عدالت بین‌المللی تلقی می شود، شیوه بازیچه قرار دادن قوانین بین المللی و به سخره گرفتن منشور سازمان ملل متحد را نیز ترویج می کند.

این اعتراض ها در حالی انجام می شود که عربستان و سودان از جمله کشورهایی هستند که از عربستان سعودی کمک های مالی دریافت می کنند.

گفتنی است، قانون «جاستا» چندی پیش در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید. به موجب این قانون، خانواده های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر می توانند از عوامل این حادثه ـ عربستان سعودی ـ شکایت کنند.

پیشتر نیز مصر، قطر، امارات، بحرین و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس از عربستان سعودی در برابر قانون «جاستا» حمایت کرده بودند.