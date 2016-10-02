توجه به حریم حرم مطهر در طرح تفصیلی شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جان‌قربان ظهر یکشنبه در همایش تخصصی نگاهی گذرا به شهرسازی قم با اشاره به اینکه انسان منطبق با ارزش‌های فطری خود محیطی را برای زندگی‌اش می‌سازد، اظهار داشت: آرمان خواهی اصلی‌ترین ویژگی بشر بوده و همین موضوع انسان را به سوی ساخت آرمانشهر سوق داده است.

وی افزود: با ظهور اسلام، شهرها هم بر اساس آرمان‌های ایرانی و اسلامی به وجود آمده‌اند و شکل مشخصی از معماری ساختمان‌ها ایجاد شده است.

سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه ایرنیان با اندوخته‌های غنی معماری گذشته خود معماری و شهرسازی پدید آورده‌اند که با مفاهیم اسلامی گره خورده گفت: محصولات با شکوه شهرسازی در شهرهایی مانند اصفهان و شیراز نمونه‌هایی از این مطلب است که هر کدام دنیایی از علوم و فنون است.

وی معتقد است غنی‌ترین معماری و شهرسازی خاورمیانه در ایران پدیده آمده که تحسین جهانیان را برانگیخته است.

جان‌قربان با اشاره به ویژگی‌های معماری و شهرسازی اسلامی عنوان داشت: شهر قم در یک پهنه ۱۳ هزار هکتاری جمعیت یک میلیون و۲۰۰ هزار نفری خود را در ۳۲۰ واحد مسکونی جای داده است.

قدمت ۷۰۰۰ ساله قم

وی ادامه داد: در زمینه قدمت شهر قم اقوال گوناگون است اما تپه قلی درویش نشان دهنده تمدنی هفت هزار ساله در شهر قم است. در این میان آنچه قم را از دیگر شهرها متمایز کرد، حضور حضرت معصومه(س) در هزار و ۳۰۰ سال قبل است.

سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم افزود: در نظام برنامه ریزی شهری برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی نخستین طرح توسعه شهری برای شهر قم طراحی شده است و تا کنون در سه دوره طرح‌های جامع شهری برای شهر تدوین شده است و افق آخرین برنامه تهیه شده ۱۴۰۰ است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی قم در زمینه معماری و شهرسازی اضافه کرد: رشد فزاینده شهر قم ناشی از مهاجرت طی چهار دهه گذشته شهر ۱۳۰ هزار نفری را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تغییر داد که این موضوع ساماندهی این جمعیت شهری را برای ما بسیار سخت کرده است.

وی اظهار داشت: مدیریت شهری، طرح تفصیلی شهر قم را با درک جایگاه معنوی حرم مطهر الگوی کاسه‌ای را برای طرح تفصیلی شهر در نظر گرفته است.

به گفته جان‌قربان، شهرداری قم طی سال‌های اخیر مطالعاتی بر بافت قدیمی و تاریخی شهر قم انجام داده و در حال حاضر با الگوی سنتی شهر، کف‌سازی و دیواره‌سازی کالبد بافت تاریخی را شروع کرده است.

دردسرهای مهاجرت بی‌رویه

وی معتقد است مهاجرت‌های بی برنامه ناشی از عدم وجود طرح‌های آمایش سرزمین و عدم وجود جذابیت در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، شهرسازی و معماری کشور را دچار بیماری کرده است.

سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به ضعف‌های معماری در چند دهه اخیر در شهر قم افزود: خودخواهی مادی گرایانه و سرعت جایگزین کیفیت و ارزش‌های معنوی زندگی شده است و محصول این عصر شهرسازی و معماری است که با آرمان شهر ما فاصله بسیاری دارد.

وی معتقد است وجود بحران هویت در معماری امروز تأثیر خود را بر زندگی شهری گذاشته و انعکاس آن در بافت شهری مشهود است.

جان‌قربان با اشاره به راه حل‌های این مشکل گفت: قوانین جدید می‌بایست با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستور کارها عملیاتی و شاخصه‌های اجرایی به مجریان و مهندسان الگویی برای حرکت در مسیر ارزش‌های بومی ارائه کند.