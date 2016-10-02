بوم گردی اولویت گردشگری گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان گلستان، اظهار کرد: با توجه به اسناد بالادستی، سند جامع، طرح تکاپو و اقتصاد مقاومتی سند مزیتهای پیشرو گردشگری گلستان تدوین شد.
وی بابیان اینکه در تدوین این سند به یک فهم مشترک با سازمان مدیریت و برنامهریزی در مباحث اعتباری رسیده و ازاینپس وارد فضای چانهزنی برای جذب اعتبار نخواهیم شد، افزود: برای تحقق سند مزیتهای پیشرو الزامات و ابزارهایی نیاز است که تغییر قوانین و مقررات متناسب با سند و هماهنگی بین دستگاهی جزو ضروریات است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان ادامه داد: افزایش اشتغال در حوزه گردشگری، افزایش درآمد و توزیع مناسب ثروت از مهمترین اهداف سند مزیتهای پیشرو گردشگری استان است.
وی توانمندسازی روستاها، ایجاد نشاط اجتماعی، سلامت روانی، افزایش تعداد گردشگران، اقامتهای طبیعتگردی و مراکز تفریحی از دیگر اهداف سند مزیتهای پیشرو در استان گلستان دانست و تصریح کرد: افزایش تابلوهای گردشگری و تسهیلات پرداختی در سند مذکور با جدیت دنبال میشود.
کریمی بابیان اینکه با تدوین سند مزیتهای پیشرو گردشگری گلستان مسیر حرکت استان در این بخش مشخص شد، خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری، فعالیتها به چهار بخش اقامتی، پذیرائی، خدمات گردشگری و سایر موضوعات تقسیم و پروژهها نیز اولویتبندی شده است.
به گفته وی در اولویتبندی این بخشها و پروژهها، موضوعاتی مانند حجم سرمایهگذاری، بازتاب سرمایه، انگیزش استفادهکنندگان، اشتغال، توزیع ثروت، درآمد استان و غیره در نظر گرفتهشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان از اقامتهای بوم گردی بهعنوان مزیت پیشرو استان نام برد و اضافه کرد: ۱۶ بند نیز در این سند بهعنوان الزامات اجرای این طرحها ارائهشده است.
وی یادآور شد: این سند با کمک کارشناسان سازمان برنامهوبودجه بدون پرداخت هزینهای تدوینشده و اجرای آن سبب افزایش اشتغال بخش گردشگری در استان میشود.
