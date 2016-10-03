به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف برنامه دارد ۲۳ نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه را برای فعالیت در دانشکده ها و معاونت های این دانشگاه به صورت امریه سربازی پذیرش کند.

سهمیه امریه سربازی دانشجویان نخبه این دانشگاه برای دانشکده های مهندسی برق، مکانیک، شیمی و نفت، کامپیوتر، صنایع، هوافضا، علوم ریاضی، شیمی، فیزیک، مدیریت و اقتصاد، انرژی، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی، معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی و ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر اعلام شده است.

متقاضیان باید دارای برگ اعزام بدون مهر غیبت و حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف باشند.

گزینش نهایی براساس مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت تاهل و پس از احراز صلاحیت عمومی داوطلبان صورت می گیرد.

تاریخ های اعزام برای تاریخ های یکم دی ماه و یکم اسفندماه خواهد بود.