  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جلسه امروز رسیدگی به اختلاف بین کانون سردفتران و پلیس لغو شد

جلسه امروز رسیدگی به اختلاف بین کانون سردفتران و پلیس لغو شد

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی مجلس از عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اختلاف بین پلیس و کانون سردفتران خبر داد.

محمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری جلسه سه جانبه میان  کانون سردفتران، ناجا و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس درباره سند خودرو گفت: قرار بود این جلسه با حضور مسئولان کانون سردفتران و پلیس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شود که بنابه درخواست نیروی انتظامی، این جلسه امروز برگزار نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی طرح استفساریه به طور کلی رد شده است؟ گفت: جلسه رسیدگی به اختلاف بین این دو نهاد و بررسی استفساریه ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی در آینده ای نزدیک برگزار و نمایندگان و مسئولان هر دو نهاد به نمایندگان مجلس در رابطه با موضوع اختلافی پاسخ خواهند داد.

با توجه به بلاتکلیفی مردم در خصوص برگ سبز خودرو و یا مراجعه کردن یا نکردن به دفاتراسناد رسمی، قرار بود مجلس این موضوع را در قالب رسیدگی به استفساریه بررسی کند.

کد مطلب 3786001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چرا مجلس مثل سایر کشورها تعویض پلاک را منسوخ نمی کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها