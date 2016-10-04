ماهواره «شریف ست» امسال پرتاب می شود/ اعزام فضانورد اولویت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی امروز همزمان با آغاز هفته جهانی فضا در نشست خبری اظهارداشت: این ماهواره آماده پرتاب است و در حال بازنگری فنی است که با همکاری پرتابگر داخلی از وزارت دفاع تا پایان سال به فضا پرتاب می شود.

وی گفت: ماهواره دانشگاهی شریف ست یک ماهواره سنجشی است که مشکلی برای پرتاب آن وجود ندارد و در اولویت پرتاب قرار دارد.

بهرامی با بیان اینکه علاوه بر این ماهواره، دو ماهواره سنجشی امیرکبیر و ماهواره مخابراتی ناهید ١ نیز در مرحله نهایی ساخت قرار دارد ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آینده هر ٣ ماهواره را در مدار داشته باشیم.

وی افزود: ماهواره سنجشی دوستی و امیرکبیر، ماهواره مخابراتی ناهید ۱ و ۲، ماهواره ظفر و ماهواره سنجشی پارس ۱ از جمله برنامه های سازمان فضایی ایران هستند که هم اکنون در حال کار بوده و امید می رود تا پایان برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور محقق شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال آینده سه پرتاب ماهواره دانشگاهی را خواهیم داشت، اضافه کرد: اولین پرتاب مربوط به ماهواره سنجشی دوستی متعلق به دانشگاه شریف خواهد بود که هم اکنون بازنگری فنی آن در حال انجام است و با مذاکرات انجام شده با پرتاب کننده داخلی تا پایان امسال به فضا پرتاب می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: دومین ماهواره ای که عمر بیشتری خواهد داشت و قرار است حدود ۲ سال در مدار باقی بماند ماهواره سنجشی امیرکبیر است که در حال مراحل فنی نهایی است و در صورتی که کارهای آن تمام شود ممکن است امسال و یا اوایل سال آینده به فضا پرتاب شود.

بهرامی ادامه داد: در همین حال ماهواره ناهید ۱ که پژوهشگاه فضایی ایران عهده دار آن بوده، ماهواره مخابراتی که در مرحله نهایی ساخت قرار دارد و امید می رود تا پایان سال آینده این ماهواره نیز به فضا پرتاب شود.

وی با تاکید بر اینکه اینگونه ماهواره های دانشگاهی در جهت توسعه توانمندی های فضایی کشور ساخته و پرتاب می شوند، خاطرنشان کرد: با ساخت این نوع ماهواره ها روز به روز نسبت به گذشته شاهد توسعه فناوری فضایی خواهیم بود و در نهایت قصد داریم که ماهواره حرفه ای را در مدار داشته باشیم.

نخستین ماهواره حرفه‌ای ایرانی ساخته می‌شود

رئیس سازمان فضایی ایران از بازنگری در قرارداد ماهواره ظفر با توجه به تغییر تکنولوژی ها خبر داد و گفت: این ماهواره مربوط به دانشگاه علم و صنعت است و با قرارداد جدید ادامه کار انجام خواهد شد.

بهرامی تصریح کرد: در همین حال قرارداد ماهواره ناهید ۲ با پژوهشگاه فضایی ایران در حال نهایی شدن است تا وارد بخش عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه انعقاد قرارداد نیازمند امور حقوقی است که زمان می برد، افزود: در همین حال ماهواره سنجشی پارس ۱ به عنوان نخستین ماهواره حرفه ای ایرانی که طول عمری بیش از چهار سال خواهد داشت، تعریف شده که قرار است این ماهواره را با استفاده از توان داخلی تولید کنیم. در این زمینه مقرر شده است که این ماهواره به یک کنسرسیوم ماهواره ای برای ساخت و پرتاب واگذار شود.

پروژه اعزام فضانورد متوقف نشده است

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد آخرین وضعیت پروژه اعزام موجود زنده به فضا که در دولت قبل بسیار بر آن تاکید شده بود، اما هم اکنون مسکوت مانده است، گفت: پروژه انسان به فضا در شورای عالی عتف شده بود و در اسناد بالادستی نیز بر آن تاکید شده است. به همین دلیل این پروژه خط خوردنی نیست.

بهرامی با بیان اینکه اعزام فضانورد به فضا نیازمند زمان طولانی و توسعه فناوری فضایی است، خاطرنشان کرد: بردن انسان به فضا و برگشت آن کار ساده ای نیست و ما آن را متوقف نکرده ایم اما رسیدن به این پروژه به همین راحتی ها نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون در کشور درگیر پرتاب های زیر مداری هستیم، اضافه کرد: اینکه بخواهیم یک انسان را به فضا بفرستیم، گامی فضایی است و در این زمینه نیازمند نقشه راه توسعه فناوری فضایی هستیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه این پروژه اشکال بودجه ای ندارد، ادامه داد: اشکال اساسی آن تعریف پروژه است و باید این پروژه را مجددا با توجه به اولویت ها، نیازها و بودجه ها تعریف کنیم.

بهرامی با بیان اینکه این موضوع را مطرح کرده ایم و این طرح را کنار نمی گذاریم، ادامه داد: از سوی دیگر با خارجی ها نیز وارد مذاکره شده ایم تا در راستای پرتاب فضانورد آموزش های لازم را داشته باشیم.

وی افزود: اولویت این پروژه کم شده است اما در هر جهت توسعه فناوری های داخلی در ایران در همین راستا انجام می شود و بحث اعزام انسان به فضا از اولویت فنی ما خارج نشده و بخشی از برنامه های مربوط به آینده است.