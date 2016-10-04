به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت روز نیروی انتظامی بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: تردیدی نیست یکی از مهمترین عوامل جلب رضایت‌مندی مردم در جامعه، اعتماد آنان از امنیت پایدار عمومی و حاکمیت قانون و انضباط اجتماعی است که بحمدالله کارکردهای قابل قبول و تأثیرگذار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این عرصه توانسته است جامعه ایرانی را قدردان این نیروی مقتدر و خدوم قرار دهد.

این بیانیه می افزاید: حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می‌دهد نیروی انتظامی پس از ادغام ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی در پایان جنگ تحمیلی و سازماندهی در ساختار و سازمان نوین خود، در عرصه‌های خطیر مأموریت‌های محوله از جمله در حوزه‌های مقابله با بسترها و عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی، اشرار و قاچاقچیان و ارتقای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مؤثر سازمانی در کاهش و مدیریت آسیب‌های شهری، جاده‌ای و مرزی، کارنامه الهام بخش و قابل تقدیری از خود به یادگار گذارده است.

در ادامه این بیانیه اقتدار توأمان معنوی و ظاهری کارکنان نیروی انتظامی در ایفای وظایف و مسئولیت‌های محوله را از نقاط قوت این نیرو محسوب و تصریح کرده است: اهتمام سازمانی نیروی انتظامی به مؤلفه‌های حرفه‌گرایی، دانش بنیانی، کارآمدی، قانون گرایی و ابتکار و خلاقیت‌های علمی و بکارگیری روش‌های هوشمندانه در مواجهه با پدیده‌های مربوط به حوزه امنیت اجتماعی و نظم عمومی جامعه، هم اینک پلیس را در تراز یک سازمان ممتاز و الگو، بازوی اقتدار و امنیت کشور عزیزمان قرار داده است.

این بیانیه در پایان با تعظیم به مقام شامخ شهیدان سرافراز عرصه نظم و امنیت و تبریک روز نیروی انتظامی، به آحاد فرماندهان، مدیران، کارکنان و خانواده بزرگ این نیرو تأکید کرده است: نیروی انتظامی همراه با سایر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور تحت منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا امام خامنه‌ای عزیزی (مدظله العالی) برای صیانت از استقلال و امنیت پایدار مردمی و تحکیم انضباط اجتماعی و مهیا ساختن الزامات و ضرورت‌های زندگی امن و توأم با آرامش برای ملت شریف ایران، از آمادگی همه جانبه و هوشمندانه برخوردار بوده و به مدد پشتوانه مردمی خود با هرگونه عاملی که بخواهد رضایت و احساس امنیت آحاد جامعه را مورد تهدید و خدشه قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.