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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

بیانیه سپاه بمناسبت روز ناجا؛

پلیس با هر عاملی که بخواهد امنیت جامعه را تهدید کند برخورد می‌کند

پلیس با هر عاملی که بخواهد امنیت جامعه را تهدید کند برخورد می‌کند

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با گرامیداشت روز نیروی انتظامی، پایدارسازی امنیت اجتماعی و ایجاد رضایت‌مندی مردمی در این عرصه را مرهون مجاهدت‌های نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت روز نیروی انتظامی بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: تردیدی نیست یکی از مهمترین عوامل جلب رضایت‌مندی مردم در جامعه، اعتماد آنان از امنیت پایدار عمومی و حاکمیت قانون و انضباط اجتماعی است که بحمدالله کارکردهای قابل قبول و تأثیرگذار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این عرصه توانسته است جامعه ایرانی را قدردان این نیروی مقتدر و خدوم قرار دهد.

این بیانیه می افزاید: حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می‌دهد نیروی انتظامی پس از ادغام ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی در پایان جنگ تحمیلی و سازماندهی در ساختار و سازمان نوین خود، در عرصه‌های خطیر مأموریت‌های محوله از جمله در حوزه‌های مقابله با بسترها و عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی، اشرار و قاچاقچیان و ارتقای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مؤثر سازمانی در کاهش و مدیریت آسیب‌های شهری، جاده‌ای و مرزی، کارنامه الهام بخش و قابل تقدیری از خود به یادگار گذارده است.

در ادامه این بیانیه اقتدار توأمان معنوی و ظاهری کارکنان نیروی انتظامی در ایفای وظایف و مسئولیت‌های محوله را از نقاط قوت این نیرو محسوب و تصریح کرده است: اهتمام سازمانی نیروی انتظامی به مؤلفه‌های حرفه‌گرایی، دانش بنیانی، کارآمدی، قانون گرایی و ابتکار و خلاقیت‌های علمی و بکارگیری روش‌های هوشمندانه در مواجهه با پدیده‌های مربوط به حوزه امنیت اجتماعی و نظم عمومی جامعه، هم اینک پلیس را در تراز یک سازمان ممتاز و الگو، بازوی اقتدار و امنیت کشور عزیزمان قرار داده است.

این بیانیه در پایان با تعظیم به مقام شامخ شهیدان سرافراز عرصه نظم و امنیت و تبریک روز نیروی انتظامی، به آحاد فرماندهان، مدیران، کارکنان و خانواده بزرگ این نیرو تأکید کرده است: نیروی انتظامی همراه با سایر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و  اطلاعاتی کشور تحت منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا امام خامنه‌ای عزیزی (مدظله العالی) برای صیانت از استقلال و امنیت پایدار مردمی و تحکیم انضباط اجتماعی و مهیا ساختن الزامات و ضرورت‌های زندگی امن و توأم با آرامش برای ملت شریف ایران، از آمادگی همه جانبه و هوشمندانه برخوردار بوده و به مدد پشتوانه مردمی خود با هرگونه عاملی که بخواهد رضایت و احساس امنیت آحاد جامعه را مورد تهدید و خدشه قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 3787052

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