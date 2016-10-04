  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

در سال تحصیلی جاری؛

بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان کارشناسی را بورس می‌کند

بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان کارشناسی را بورس می‌کند

ثبت نام بورس بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه از ۱۴ مهرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه تهران، متقاضیان استفاده از این بورسیه می‌توانند از ۱۴ مهرماه تا ۱۰ آبان ماه با مراجعه به تارنمای رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به نشانی utf.ut.ac.ir با تکمیل فرم و دریافت کد پیگیری ثبت نام (اعلام داوطلبی) کنند.

این بورسیه از نوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و برگزیده علمی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران به مبلغ دو میلیون ریال به صورت ماهیانه و به مدت ۱۰ ماه در سال تحصیلی است که با حمایت خیران، واقفان و نیک‌اندیشان اعطا می‌شود.

کد مطلب 3787304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها