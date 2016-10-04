به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه تهران، متقاضیان استفاده از این بورسیه می‌توانند از ۱۴ مهرماه تا ۱۰ آبان ماه با مراجعه به تارنمای رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به نشانی utf.ut.ac.ir با تکمیل فرم و دریافت کد پیگیری ثبت نام (اعلام داوطلبی) کنند.

این بورسیه از نوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و برگزیده علمی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران به مبلغ دو میلیون ریال به صورت ماهیانه و به مدت ۱۰ ماه در سال تحصیلی است که با حمایت خیران، واقفان و نیک‌اندیشان اعطا می‌شود.