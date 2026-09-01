به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، در راستای تقویت زیرساخت‌های علمی و آموزشی، حمایت از دانشجویان و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بنیاد حامیان دانشگاه علم و فرهنگ با مشارکت و همراهی استادان و اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، دانش‌آموختگان، خیرین و نیک‌اندیشان شکل گرفته است.

با توجه به گسترش روزافزون دانش و فناوری و ضرورت حرکت دانشگاه‌ها در ترازهای ملی و بین‌المللی، تأمین منابع مالی پایدار یکی از الزامات توسعه و ارتقای جایگاه مراکز علمی و دانشگاهی به شمار می‌رود. از این رو، ایجاد ساختاری منسجم، شفاف و مردم‌نهاد برای جذب و هدایت حمایت‌های خیرخواهانه، می‌تواند نقش مؤثری در فراهم‌سازی پشتوانه‌های مالی مورد نیاز دانشگاه و تحقق مأموریت‌های آن ایفا کند.

بنیاد حامیان دانشگاه علم و فرهنگ نهادی علمی، فرهنگی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است که با هدف جلب مشارکت و حمایت نیک‌اندیشان، فعالان حوزه صنعت و اقتصاد، اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه و سایر علاقه‌مندان به توسعه علم و فرهنگ فعالیت می‌کند.

این بنیاد، حمایت از مأموریت‌های دانشگاه را از مسیرهایی همچون توسعه زیرساخت‌ها و امکانات دانشگاه، حمایت از دانشجویان، تأمین کمک‌هزینه‌ها و پاداش‌های تحصیلی، ارائه تسهیلات درمانی به دانشجویان، پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و صیانت از سرمایه‌های اهدایی حامیان دنبال خواهد کرد.

از دیگر محورهای فعالیت بنیاد می‌توان به حمایت از دانشجویان مستعد و کم‌برخوردار، پشتیبانی از نخبگان، ساخت و بازسازی ساختمان‌ها و فضاهای دانشگاه و دانشکده‌ها و تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی از طریق جذب حمایت خیرین و واقفان نیک‌اندیش اشاره کرد.

همچنین بنیاد حامیان دانشگاه علم و فرهنگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ایجاد سازوکارهایی برای تخصیص منافع حاصل از این فعالیت‌ها به دانشگاه، در پی آن است که به رشد و ثبات منابع مالی دانشگاه کمک کند.

بر اساس بیانیه جایگاه بنیاد حامیان دانشگاه علم و فرهنگ، رسالت این بنیاد بر حفظ و ارتقای کرامت و منزلت دانشجویان، استادان و کارکنان، رعایت اصل امانتداری، انضباط مالی و شفافیت اقتصادی استوار است و هدف نهایی آن، توانمندسازی هرچه بیشتر دانشگاه و دانشجویان و ارتقای جایگاه دانشگاه علم و فرهنگ در تراز بین‌المللی عنوان شده است.

بنیاد حامیان همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادی و معنوی دانش‌آموختگان، دوستداران دانشگاه، اعضای هیئت علمی و کارکنان، انجمن‌ها، سازمان‌های عمومی و خصوصی و خیرین و واقفان، زمینه مشارکت گسترده‌تر نیک‌اندیشان را در مسیر تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ فراهم خواهد کرد.

پشتیبانی از دانشگاه علم و فرهنگ و به‌ویژه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با هدف تقویت جایگاه دانشگاه و ایفای نقشی اثرگذار در عرصه ملی و بین‌المللی نیز از دیگر محورهای مورد توجه بنیاد حامیان دانشگاه علم و فرهنگ است.

دانشگاه علم و فرهنگ ضمن اعلام راه‌اندازی این بنیاد، از تمامی خیرین، واقفان، دانش‌آموختگان، استادان، کارکنان، دانشجویان، فعالان اقتصادی و صنعتی و علاقه‌مندان به توسعه علم و فرهنگ دعوت می‌کند تا با مشارکت در این حرکت، در ساختن آینده‌ای پویاتر و توانمندتر برای دانشگاه علم و فرهنگ سهیم باشند.