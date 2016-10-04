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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

یک منبع آگاه به مهر خبرداد:

جزئیات جدید از عملیات ضد تروریستی سپاه در کرمانشاه

جزئیات جدید از عملیات ضد تروریستی سپاه در کرمانشاه

کرمانشاه- یک منبع آگاه محل دقیق عملیات ضد تروریستی سپاه پاسداران را منطقه «چنگربان» شهرستان ثلاث باباجانی اعلام کرد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملیات ضد تروریستی سپاه پاسداران در مناطق مرزی استان کرمانشاه اظهار داشت: عملیات مذکور در منطقه چنگربان شهرستان ثلاث باباجانی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات هر ۱۲ تروریست عضو این تیم به هلاکت رسیده اند، گفت: این عملیات زخمی شدن سطحی ۳ نفر از رزمندگان سپاه پاسداران را به دنبال داشت که سریعا از طریق بالگرد به منظور درمان انتقال داده شدند.

این منبع آگاه تاکید کرد: رزمندگان سپاه که زخمی شده اند به زودی ترخیص خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عملیات مذکور به صورت مشترک توسط رزمندگان قرارگاه نجف غرب کشور و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه انجام شده است، گفت: همراه تروریست هایی که به هلاک رسیده اند، کارت های شناسایی با تصاویر عبدالله اوجلان بود که بر همین اساس می توان گفت که آن ها عضو گروهک تروریستی پژاک بوده اند.

کد مطلب 3787540

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