ترکیه پیشنهادی را برای احیای آتش بس در سوریه ارائه می‌ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در اظهاراتی از ارائه پیشنهاد جدید این کشور برای احیاء آتش بس در سوریه خبر داد.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با اعلام این خبر گفت که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه ممکن است با «باراک اوباما» و «ولادیمیر پوتین» همتایان آمریکائی و روسی خود در این راستا به رایزنی تلفنی بپردازد.

لازم به ذکر است، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید روز گذشته با اعلام تعلیق تماس های دو جانبه با روسیه درخصوص سوریه اعلام کرد: دیگر چیز دیگری برای رایزنی میان آمریکا و روسیه در سوریه باقی نمانده است.

شایان ذکر است، در مواردی که ارتش و نیروهای مردمی سوریه و یا روسیه به پیشرفت هایی در محاصره تروریست ها در سوریه دست می یابند؛ محور غربی- عبری- عربی با اقدام رسانه ای هم زمان به اقداماتی از قبیل اتهام زنی به سوریه یا روسیه در خصوص هدف قرار دادن غیرنظامیان روی می آورند.

در این راستا، آمریکا از یک هفته پیش تهدید کرده بود درصورتیکه روسیه و ارتش سوریه حملات به تروریست ها در حلب را متوقف نکنند، همکاری ها با روسیه در زمینه سوریه را به حالت تعلیق درخواهد آورد.