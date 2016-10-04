مسئولان موزه لوور فرانسه از موزه آستان مقدس قم بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، خانم یانیک لینز، مسئول بخش آثار اسلامی و خانم جودیت هنون، مسئول بخش صفوی موزه لوور فرانسه در سفر خود به ایران، با حضور در موزه آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)، با حجت الاسلام محمدی کرمانشاهی، مدیر فرهنگی و هنری و حجت الاسلام کشفی، مدیر موزه آستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی در این دیدار با اشاره به آثار فاخر و ارزشمند موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، همکاری این دو موزه در راستای انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی را مهم و ارزشمند دانست و ابزار امیدواری کرد این کار موجب غنای هرچه بیشتر موزه‌ها شود.

بازدید از بخش‌های مختلف موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، از دیگر برنامه‌های مسئولان موزه لوور فرانسه در این سفر بود.