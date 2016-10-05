به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در حاشیه همایش روز ملی دامپزشکی از پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران که عمدتا درباره تنظیم‌بازار بود سر باز زد.

این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج و گوشت گوسفندی باعث انتقاد شدید دست‌اندرکاران و مردم به نحوه تنظیم‌بازار وزارت جهاد کشاورزی شده است؛ در این میان، مهرفرد که از زمان بر عهده گرفتن این مسئولیت، کمترین مصاحبه را با رسانه‌ها در بین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشته است، همواره از پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران طفره می‌رود.

بر اساس این گزارش، روز گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی به خاطر مشکلات پیش‌آمده برای بازار شکر از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد. تمامی این مسائل باعث آسیب دیدن قشر مصرف‌کننده به ویژه اقشار ضعیف جامعه شده است و برخی کارشناسان در همین زمینه اعلام کرده‌اند نباید مسئولیت تنظیم‌بازار را به وزارتخانه‌های تولیدی مانند وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت واگذار کرد.