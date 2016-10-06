حاج احمد دلجو به روایت حسن سلطانی در «میراث مرثیه»

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند داستانی «میراث مرثیه» که با پخش از شبکه مستند، شخصیت های تاثیرگذار تاریخ عزاداری مردم ایران را با روایت هنرمندان معرفی می کند، امشب ۱۵ مهر به حاج احمد دلجو با روایت حسن سلطانی اختصاص دارد.

قسمت پنجم «میراث مرثیه» به تهیه کنندگی سیدمازیار هاشمی و کارگردانی مهدی زنگنه به زنده یاد حاج احمد دلجو مداح و روضه خوان می پردازد و مرتضی اکبری بازیگر این قسمت از برنامه است که با روایت حسن سلطانی مجری برنامه های معارفی همراه است.

هنرمندانی چون ثریا قاسمی، رویا تیموریان، سیاوش طهمورث، محمد رضا علیمردانی، نیما رئیسی، محمود عزیزی و مجید آقا کریمی از جمله دیگر راویان این مجموعه هستند.

در هر اپیزود این مجموعه به زندگی و آثار یکی از شخصیت های تاثیرگذار تاریخ عزاداری مردم ایران پرداخته می شود که تاثیر بسزایی در آداب و رسوم عزاداری مردم در ایام محرم داشته اند.

حاج اکبر ناظم، کربلایی محمود بهجت، سید مهدی قوام، شیخ رضا سراج، میرزا حسین بابا مشکین، حاج مرزوق حائری، محتشم کاشانی، عمان سامانی، مرحوم احمد شمشیری، مرحوم حجت الاسلام محمدتقی فلسفی، مرحوم محمد علامه، مرحوم احمد دلجو، مرحوم نادعلی کربلایی، مرحوم آرام دل، مرحوم سیدمحمد کوثری و مرحوم شاه حسین بهاری افرادی هستند که اپیزودها با محوریت کاراکتر آنها تولید شده است.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه کننده: سید مازیار هاشمی، مهدی صفی یاری، نویسنده و کارگردان: مهدی زنگنه، مشاور کارگردان: وحید شیخلر، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: وحید کاشی، منشی صحنه: نگار پاکار، مدیر تصویربرداری: فرهاد طالبی نژاد، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، طراح چهره پردازی: بابک شعاعی، مدیرتولید: داود جمشیدی، جانشین تهیه: محمد ابراهیم عزیزی، مدیر تدارکات: سید رسول سید حاتمی، تدوین: سهیل نظری، موسیقی: کیهان شادور، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سرزمین آفتاب، شرکت فیلمسازی آشا فیلم.

قسمت پنجم «میراث مرثیه» پنجشنبه ۱۵ مهر ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.