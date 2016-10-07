شهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای تازه‌ای که از نمایش «طپانچه خانم» روی صحنه می‌برد، گفت: با توجه به اینکه چهار نفر از بازیگران قبلی ما به دلیل تداخل کاری فرصت همکاری با ما را پیدا نکردند چهار بازیگر جدید به نمایش اضافه شدند.

وی افزود: این تغییر شرایط کار را برای ما سخت‌تر کرد زیرا ما فرصت کمی پیش رو داریم و اگر می دانستیم که قرار است چنین اتفاقاقی بیفتد تمرین ها را زودتر و در شهریور ماه آغاز می کردیم. البته بازیگران جدید ما یعنی غزاله جزایری، مرضیه سهراب، سیما خزاعی و محمد نادری به اندازه ای حرفه ای و با هوش هستند که با وجود این زمان کم خود را آماده کرده اند.

این کارگردان تئاتر درباره تغییرات ایجاد شده در اجرای جدید توضیح داد: این نمایش در زمان اجرا در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر ۱۱۵ دقیقه بود که حالا به ۹۵ دقیقه کاهش پیدا کرده و نمایشنامه نیز مورد بازنویسی قرار گرفته و یک سری تغییرات در فرم و شیوه کارگردانی هم داریم. کم کردن زمان نمایش هم تنها به این دلیل بود که این کاهش زمان به روند قصه کمک می کرد به همین دلیل ما مجبور شدیم برخی از دیالوگ های زیبای «طپانچه خانم» را حذف کنیم تا مخاطب سریع تر با قصه مواجه شود، ضمن اینکه زبان ما ثقیل است و پیچدگی های کلامی باعث گیج شدن مخاطب می شود و همین موضوع باعث می شود گاهی مخاطب متوجه موضوع داستان نشود و آن را رها کند.

حسین پور با اشاره به نوع روایت این نمایش گفت: روایت این نمایش تاریخی نیست اما گاهی لازم است برای جذاب کردن قصه و ایجاد همذات پنداری با مخاطب آن را به یک دوره تاریخی خاص ببریم بنابراین «طپانچه خانم» در واقع یک نقد اجتماعی در یک زمان خاص است که اتفاقا موضوع آن هم بسیار جهان شمول است.

این کارگردان در پایان خاطرنشان کرد: ما بیش از یک سال برای اجرای این نمایش زحمت کشیده ایم به همین دلیل فکر می کنم به لحاظ کیفی در سطح قابل توجهی قرار دارد. من از همه مخاطبان دعوت می کنم تا به تماشای این اثر بنشینند زیرا مخاطبان پشتوانه یک نمایش هستند. البته این را هم باید بگویم که ما تخفیف ویژه ای برای مخاطبان به خصوص دانشجویان در نظر گرفته ایم.

نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمد یاراحمدی و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور اواخر مهرماه اجراهای عمومی خود را در سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر آغاز می‌کند.

فریبا متخصص، آرش فلاحت‌پیشه، محمد نادری، گیلدا حمیدی، حمید رحیمی، محمد صدیقی‌مهر، غزاله جزایری، علیرضا مؤیدی، مرضیه سهراب، سیما خزاعی، مهدا رزازی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند. محمد نادری نیز به تازگی به گروه بازیگران پیوسته است.

«طپانچه خانم» در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان اثر برگزیده این جشنواره معرفی و علاوه بر کاندیدا شدن در بخش‌های نویسندگی، طراحی گریم، طراحی صحنه و موسیقی این دوره موفق به کسب تندیس بهترین کارگردانی، بهترین طراحی لباس و بهترین بازیگر زن شد.

این نمایش روایتگر داستان زندگی اخترالسلطنه است که سعی دارد بهداشت، فرهنگ و تمدن را در شهر خود ایجاد کند.