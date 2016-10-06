املاک و اموال موقوفه ثبت رسمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گردهمایی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان که با حضور مسئولان عالی قضایی و اجرایی استان برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیان داشت:عاشورا، تبلور زنده نماز، مناجات، حماسه، عدالت و شهادت است و در مورد این رخداد بسیار سخن گفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیانات خویش با تجلیل از عمل به سنت حسنه وقف با بیان اینکه نمودهای واقعی بسیاری در سطح جامعه از ماندگاری وقف می توان یافت، افزود: وقف یک حرکت مردمی است و خوشبختانه با اقدامات به عمل آمده، عموم مردم به اهمیت، برکات و پاداش شایسته عمل به وقف آگاه شده‌اند.

وی با تأکید برلزوم صدور شناسنامه و سند رسمی برای موقوفات گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسؤولان قضایی و همکاری اداره کل اوقاف و امورخیریه استان هرمزگان از حدود دوازده هزار موقوفات استان ، بیش از نیمی از آن ها به تعداد شش هزار و سیصد وشصت فقره موفق به اخذ سند رسمی شده اند و در ادامه خاطر نشان کرد: ظرفیتی که از سوی انسان‌های خیراندیش در سراسر استان هرمزگان به وجود آمده با نیت‌ها و مسائل مختلفی که وجود دارد بی‌نظیر است، در نتیجه این املاک نیاز به حفظ و حراست دارد تا از دست‌یازی افراد سودجو در امان بماند.

وی تأکید کرد: ما نیاز داریم با سنددار کردن املاک موقوفه و ثبت آنها در سراسر استان هرمزگان، به آنها هویت ببخشیم و هویت بخشی به آنها همین ساماندهی به مباحث ثبتی است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابراز امیدواری کرد: در ادامه نشست‌های مشترک میان سازمان اوقاف با سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی استان ، مسأله هویت‌ بخشی به رقبات و موقوفات به سرانجام برسد تا اینکه بتوانیم به صراحت اعلام کنیم ملک موقوفه‌ای در سطح استان هرمزگان وجود ندارد مگر اینکه برای آن سند ثبتی تهیه شده باشد.

این مقام عالی قضایی ضمن تأکید در خصوص برخورد قضایی با معارضین به حوزه وقف اظهار داشت: دستگاه قضایی برای کاهش و یا رفع مشکلات تصرف اراضی وقفی با اداره کل اوقاف و امور خیریه تعامل و همکاری نزدیک دارد.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس آمار موجود هیچ یک از پرونده های حوزه وقف در دستگاه قضایی استان مشمول اطاله دادرسی نشده و با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و با اقدامات صریح و قاطع دستگاه قضایی استان ،دست موقوفه خواران از تعرض به موقوفات کوتاه شد و این امر موجبات احیاء و اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان را فراهم ساخته است.