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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

موقوفه یک هکتاری در شهرستان جم تثبیت و تحویل شد

موقوفه یک هکتاری در شهرستان جم تثبیت و تحویل شد

بوشهر-همزمان با هفته وقف، در آیینی سند مالکیت یک قطعه زمین وقفی به مساحت یک هکتار در یکی از روستاهای شهرستان جم ، جهت اجرا و عملیاتی‌سازی نیات واقف تحویل رییس اداره اوقاف و امور خیریه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر چهارشنبه شب در این آیین ضمن گرامیداشت هفته وقف و تاکید بر جایگاه والای این سنت نبوی، بر لزوم صیانت از حقوق موقوفات و تثبیت مالکیت آن‌ها تاکید کرد.

مهدی مهرانگیز با اشاره به همکاری دستگاه قضایی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی برای موقوفات، تصریح کرد: حفظ و حراست از املاک موقوفه و اجرای دقیق نیات واقفین از اولویت‌های دستگاه قضایی است تا با این اقدام، آثار خیرخواهانه وقف در جامعه و به‌ویژه در مناطق روستایی متجلی شود.

در پایان این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، سند مالکیت این قطعه زمین به مساحت تقریبی یک هکتار که در یکی از روستاهای استان واقع شده است، با حضور مسئولان استانی تحویل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شد تا طبق نیت واقف خیراندیش برای مصارف عام‌المنفعه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کد مطلب 6935949

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