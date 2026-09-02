موقوفه یک هکتاری در شهرستان جم تثبیت و تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر چهارشنبه شب در این آیین ضمن گرامیداشت هفته وقف و تاکید بر جایگاه والای این سنت نبوی، بر لزوم صیانت از حقوق موقوفات و تثبیت مالکیت آن‌ها تاکید کرد.

مهدی مهرانگیز با اشاره به همکاری دستگاه قضایی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی برای موقوفات، تصریح کرد: حفظ و حراست از املاک موقوفه و اجرای دقیق نیات واقفین از اولویت‌های دستگاه قضایی است تا با این اقدام، آثار خیرخواهانه وقف در جامعه و به‌ویژه در مناطق روستایی متجلی شود.

در پایان این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، سند مالکیت این قطعه زمین به مساحت تقریبی یک هکتار که در یکی از روستاهای استان واقع شده است، با حضور مسئولان استانی تحویل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شد تا طبق نیت واقف خیراندیش برای مصارف عام‌المنفعه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.