احتمال عرضه بنزین ۱۲۰۰ تومانی و گازوئیل ۵۰۰ تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن حاج محمدرضا در جمع خبرنگاران درباره تغییرات جدید قیمت فرآوردههای نفتی، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۵، دولت تا پیش از به پایان رسیدن سال، قیمت فرآوردههای نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل را افزایش میدهد.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: بر این اساس افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی از ۱۰۰۰ تومان فعلی به لیتری ۱۲۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین سوپر از ۱۲۰۰ تومان فعلی به ۱۵۰۰ تومان محتمل به نظر میرسد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر لیتر گازوئیل هم به ۵۰۰ تومان افزایش مییابد، اظهار داشت: بر اساس مصوبات ابلاغ شده قانون بودجه، دست دولت برای افزایش قیمتها باز است.
حاج محمدرضا همچنین در خصوص زمان بندی افزایش قیمت بنزین هم بیان کرد: پیش بینی میشود با توجه به ابلاغیه حذف کارت هوشمند بنزین و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی، افزایش قیمتها به فاصله چند هفته پس از جمع آوری کارتهای بنزین اتفاق بیافتد.
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا با توجه به سقوط آزاد قیمت نفت خام در بازار جهانی، افزایش قیمت بنزین در داخل کشور نوعی گران فروشی نیست؟ بیان کرد: هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین با اکتان بالا در بازار فوب خلیج فارس کمتر از ۱۰۰۰ تومان بوده و بهای یک لیتر بنزین در امارات حدود یک درهم است.
وی با یادآوری اینکه از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط ۷۰ تا ۷۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است، تاکید کرد: عملا هم اکنون تقاضا برای مصرف بنزین در کشور با افزایش قابل توجهی همراه نیست.
حاج محمدرضا با بیان اینکه با توجه به ثابت ماندن تقاضا عملا جایگاهداران سوخت مخالف افزایش دوباره قیمت بنزین در کشور هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به هزینههای بالای انتقال، ذخیرهسازی و توزیع، عملا قیمت تولید و عرضه یک لیتر بنزین در داخل کشور بالا است و از این رو دولت برای کاهش هزینههای خود اقدام به افزایش قیمت بنزین خواهد کرد.
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