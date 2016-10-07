واکنش مسکو به حملات به ارتش سوریه /هدف قرار گرفتن اهداف ناشناس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوزروف» رییس کمیته دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه گفت روسیه واکنش مناسبی به هر گونه تلاش برای حمله به نیروهای ارتش سوریه نشان خواهد داد.

اوزروف امروز در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس تصریح کرد: ما هر گونه حمله به ارتش سوریه را به حساب لطمه زدن به ماموریت ضد تروریستی خود در این کشور خواهد گذاشت و واکنش مناسبی به این عملیات نشان خواهیم داد.

وی افزود: نیروهای مسلح روسیه در چارچوب ماموریت صد تروریستی خود در سوریه، از عملیات زمینی ارتش این کشور علیه تروریست ها حمایت می کنند و لذا هرگونه حمله به ارتش سوریه، چیزی به جزء لطمه زدن به ماموریت ضد تروریستی ما نیست.

همچنین پیشتر نیز «ایگور کوناشینکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این خخصوص اعلام کرده بود: واشنگتن باید قبل از هر اقدام نظامی علیه نیروهای ارتش سوریه تفکر کند. هر حمله ای به اراضی که ارتش سوریه در آن حضور دارد به مثابه تهدید برای نظامیان روس خواهد بود. اقدامات ویژه ای برای ممانعت از حملات اشتباهی به ارتش سوریه و روسیه در سوریه به عمل آمده است.

وی با اشاره به استقرار سامانه اس ۳۰۰ در طرطوس و اس ۴۰۰ در پایگاه حمیمیم در حومه لاذقیه برای حمایت از نیروهای روسیه افزود: این سامانه ها هر شی پرنده ناشناس را غافلگیر خواهند کرد.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه خاطر نشان کرد که به سربازان عضو گردان های پدافندی روسیه دستور داده شد در صورت کشف و رهگیری موشک های تهاجمی یا اهداف دیگر، بدون رسیدگی به مبداء و مسیر پرواز این اهداف برای انهدام آنها عمل کنند.

این در حالی است که برخی منابع از احتمال اقدام نظامی ناتو ضد ارتش سوریه مشابه حملات قبل ناتو در عراق و لیبی و صربستان برای از کنار انداختن نیروی هوایی سوریه خبر داده بودند.