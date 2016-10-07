به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم رضوی اظهار کرد: نقطه تفکر مقابل انسان الگوی مد نظر قرآن، دنیا گرایی و بی توجهی به آخرت است.

وی ادامه داد: انسانی که ضدالگوی قرآن حرکت می‌کند عاقبت به خیر نمی‌شود. انسان دنیا گرا فردی است که دور اندیش نیست و تنها جلوی خود را نگاه می‌کند و نگاهی به آینده ندارد و تنها به نقد توجه دارد و توجهی به آینده خود نمی کند.

امام جمعه مشهد افزود: تصویر جوانان از دوران پیری، ضعیفی و ناکارآمدی است، در صورتی که اینگونه نیست وباید توجه داشت که سرای باقی را فدای دنیای فانی نکنیم.

وی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) که می‌فرمایند: «دنیا پست‌تر از استخوان خوکی در دست بیمار جذامی است»، گفت: دنیا به عنوان یک اصل در زندگی و حیات انسان مطرح نیست.

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: انسان خلیفه الله است و بقای انسان در زندگی قطعی است که در دو مرحله گذار دنیایی و ثبات آخرتی است.

وی خاطرنشان کرد: زهیر از همه چیز دست کشید و به جمع یاران امام حسین(ع) پیوست، آن هم در شرایطی که در ابتدا دعوت امام را کتمان کرد و با درخواست همسرش رفت و پس از ملاقات خصوصی با امام حسین(ع) تفکرش تغییر کرد و جزو نخستین کسانی شد که در ظهر عاشورا به شهادت رسید و درآغوش حضرت سیدالشهداء(ع) جان داد و مورد شفاعت ایشان قرار گرفت. ما هم اگر می خواهیم جزو شفیع شدگان از سوی ائمه اطهار(ع) باشیم باید زهیرگونه عمل کنیم.

فساد در جامعه‌ای که شهید تقدیم اسلام کرده، جایی ندارد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه هفته اول ماه محرم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نام‌گذاری شده، گفت: علت این نامگذاری الهام گرفتن از فرمایش امام حسین(ع) است که فرمودند انگیزه قیام من امر به معروف و نهی از منکر است و تسریع در طلب اصلاح دارم و ابزار و ضامن تحقق آن در امر به معروف و نهی از منکر است.

وی بیان کرد: امام حسین(ع) قیام کردند تا مردم از خواب غفلت بیدار شوند و در برابر سرنوشت خود بی‌تفاوت نباشند. ایشان اجازه ندادند که یزید سگ باز با افکار مسلمانان بازی کند و هرگز حاضر به بیعت با این ملعون نشدند و در این راه با دشمنان مبارزه کردند.

آیت الله علم الهدی افزود: کسی که در برابر فساد و فحشا و توسعه ناهنجاری ها، بی بند و باری‌ها، شهوت‌رانی‌ها، لاابالی‌گری‌ها و غیره بی‌تفاوت باشد خلاف مسیر حضرت سیدالشهداء(ع) حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و ترویج امر به معروف و نهی از منکر باید تا حد مرگ باشد، عنوان کرد: فساد و بی بندباری در جامعه‌ای که شهید در راه حفظ اسلام تقدیم کرده جایی ندارد و این جامعه هرگز عقب نشینی نمی‌کند و تا پای جان می ایستد.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: جامعه هدف امام حسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر یزید نبود زیرا این ملعون پذیرنده این دوکار نبود، بلکه جامعه هدف ایشان امت اسلامی‌ای بودند که دچار انحراف سیاسی شدند. امام حسین(ع) فرمودند من می‌خواهم امت را درست کنم تا بی‌تفاوت نباشند. کوفیان هم برای مصلحت زندگی شان با مسلم که فرستاده امام زمانشان بود نقض بیعت کردند.

وی تاکید کرد: شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» تنها در حد یک شعار نباشد و باید تا ظهور امام زمان(عج) پای ولی فقیه بایستیم و ولی فقیه، مسلم حضرت مهدی(عج) است.

آیت الله علم الهدی در ادامه گفت: امروز مانع اصلی نهی از منکر در جامعه برخی جریان‌های سیاسی هستند. عده‌ای می‌خواهند از جریان‌های لائیک و بی بندوبار در انتخابات برای خود الگو درست کنند و در رسانه‌ها و فضای مجازی هنجار به راه می‌اندازند تا گزینه مدنظرشان انتخاب شود.

وی ابراز کرد: اینها در مسئله ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان دغدغه‌مند نیستند و به جای حمایت از جوان سینه زن امام حسین(ع) و مدافع حرم، از لاابالی‌ها حمایت می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در قم که محل علم و معروف است فسق و فجور به راه می اندازند که نمونه آن در جای دیگری نبوده است. لاابالی‌ها به دنبال رسیدن به قدرت به هرشکلی هستند که نباید چنین اجازه‌ای را به آن‌ها داد.