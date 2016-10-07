  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷

هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال؛

پیروزی نساجی، صدرنشینی سپیدرود، شکست گل گهر و توقف چند مدعی

هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور در شرایطی برگزار شد که سپیدرود رشت با پیروزی برابر مس رفسنجان به صدر جدول رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابت ها تیم فوتبال اکسین که چند هفته ای در صدر جدول بود در دیداری خانگی برابر فولاد یزد متوقف شد تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد.

در یکی از دیدارهای این هفته تیم نساجی مازنداران برابر تیم استقلال اهواز به برتری پرگل دست پیدا کرد. جدال دو تیمی که سابقه حضور در لیگ برتر را هم دارند با تساوی به پایان رسید تا فجرسپاسی به خاطر این تساوی خانگی برابر ملوان دو امتیاز از دست بدهد.

خیبر خرم آباد که این فصل حال و روز خوبی ندارد به یک پیروزی خارج از خانه دست پیدا کرد و برابر نفت مسجد سلیمان به برتری رسید.

نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

نساجی مازندران ۳ - استقلال اهواز صفر
سپیدرود رشت یک - مس رفسنجان صفر
مس کرمان یک - پارس جنوبی صفر
راه‌آهن تهران صفر - آلومینیوم اراک صفر
اکسین البرز یک -  فولاد یزد یک
فجرسپاسی شیراز صفر - ملوان بندرانزلی صفر
گل‌گهر سیرجان صفر - بادران تهران ۲
ایران جوان بوشهر صفر - خونه به خونه بابل صفر
نفت مسجد سلیمان صفر - خیبرخرم آباد ۲
 

در پایان رقابت های این هفته تیم سپیدرود رشت با ۲۰ امتیاز در صدر جدول ایستاد. اکسین البرز با ۱۹ امتیاز و گل گهر سیرجان با ۱۸ امتیاز در رده دوم و سوم قرار گرفتند. خونه به خونه و نساجی مازندران هم با ۱۶ امتیاز در رده های بعدی ایستاده اند.

رضا خسروي

