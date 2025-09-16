به گزارش خبرنگار مهر، رقابت فولاد خوزستان و خیبر خرم‌آباد جمعه شب ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می‌شود؛ دیداری از هفته چهارم لیگ برتر که با توجه به جایگاه دو تیم در جدول از حساسیت بالایی برخوردار است.

شاگردان یحیی گل محمدی با عملکردی دور از انتظار وارد این دیدار می‌شوند. دو شکست متوالی برابر ملوان بندرانزلی و چادرملو اردکان و یک تساوی مقابل پرسپولیس در تهران، فولاد را با تنها یک امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار داده است. این تیم برای خروج از بحران و بازسازی روحیه به پیروزی خانگی نیاز مبرم دارد.

در سوی دیگر میدان، خیبر خرم‌آباد با دو برد مقابل آلومینیوم اراک و مس رفسنجان و یک تساوی برابر فجرسپاسی، با هفت امتیاز صدرنشین لیگ است. تیمی با ساختار منسجم و دفاعی مستحکم که در سه بازی اخیر تنها دو گل دریافت کرده است.

در فصل گذشته، خیبر عملکرد بهتری در برابر فولاد داشت. تساوی ۱-۱ در اهواز و پیروزی ۲-۰ در خرم‌آباد نشان از برتری نسبی این تیم در مصاف‌های رودررو دارد.

فولاد برای فرار از بحران و بازگشت به کورس رقابت، نیازمند سه امتیاز خانگی است در حالی که خیبر با حفظ روند شکست‌ناپذیری، به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول است.

ین دیدار می‌تواند نقطه عطفی برای هر دو تیم باشد؛ فولاد برای احیا و خیبر برای تثبیت. اهواز در انتظار یک شب فوتبالی پرهیجان است