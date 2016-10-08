وی با بیان اینکه براساس این سند، قبل از ایجاد یک ساختمان باید میزان ایجاد ترافیک آن سنجیده شود، اضافه کرد: عارضه سنجی ترافیکی ساختمان ها سال ها مغفول مانده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: همه با تعامل بین کاربری زمین و ترافیک آشنا هستند اما اگر شهرها آلوده شده و در مقاطعی از سال تعطیل می شوند، اگر زمستان ها آلودگی هوا عوارض انسانی و اقتصادی دارد و اگر ترافیک در شهرها سنگین است و طرح زوج و فرد و محدوده ترافیک تعریف می شود و خیابان ها و کوچه ها در اشغال خودروها هستند به دلیل نادیده گرفتن این اصل مهم است که به همین دلیل پایداری شهرها فراموش شده است.

جان عابر پیاده در پارکینگ‌های ایران در خطر است

وی با تاکید بر اینکه با وجود هزینه و پول زیاد در شهرها اما آسایش مردم نادیده گرفته می‌شود و آسایش به شرطی ایجاد می‌شود که آلودگی صوتی وجود نداشته باشد، ادامه داد: سال‌هاست که عارضه سنجی ترافیکی در بسیاری از کشورها اجرا شده و حتی میزان چرخش ماشین در پارکینگ‌ها در نظر گرفته می شود، در صورتی که در ایران جان عابر پیاده در پارکینگ‌ها در خطر است.

شیران با بیان اینکه این مشکل را سالها است که سایر کشورها حل کرده و برای هر واحد صنفی، تجاری، اداری و آموزشی نرخ سفر زایی تعریف و اندازه گیری شده است که این ارقام به صورت سالیانه به روز می‌شود، تاکید کرد: در ایران ابتدا مشکل ایجاد و سپس برای رفع آن چاره اندیشیده می شود.

وی با تاکید بر اینکه رعایت الزامات ترافیکی ساختمان‌ها در صدور پروانه ها به عنوان گامی پیشگیرانه در حل مشکلات و بی عدالتی‌های ترافیکی است، افزود: قرار است که شهرداری اصفهان درباره مبحث عارضه سنجی ترافیکی ساختمان‌ها لایحه‌ای را ارائه کند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه رونمایی از سند الزامات ترافیکی ساختمان ها ارائه این لایحه را ساده می کند، گفت: از شهرداری اصفهان برای قرار دادن تابلوهای هشداردهنده و بازدارنده در پارک ها تشکر می کنیم.

وی اظهار کرد: مردم اصفهان برای بهره گیری از هوای خوب از پارک استفاده می کنند و این در حالی است که به دلیل حضور دوچرخه و موتور سیکلت در پارک این اماکن سلامت سالمندان و کودکان را تهدید می کند و این مهم باید مورد توجه قرار بگیرد.

شیران تاکید کرد: از معاونت خدمات شهری برای رفع این معضل درخواست می کنیم که اقدامات لازم را انجام بدهند.

وی افزود: با وجود اینکه در تعدادی از پارک ها برای جداسازی مسیر موتور و دوچرخه خطوطی وجود دارد اما این مسیرها نادیده گرفته می شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: معبر باید آزاد باشد و باید اقدام موثری برای آسایش شهروندان صورت بگیرد.