به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت ، اونگ کنگ یونگ فرستاده عالی رئیس مجلس سنگاپور در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه خوب مناسبات ایران و سنگاپور بر ضرورت توسعه و گسترش روابط فیمابین در تمامی زمینه‌ها اعم از اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: تقویت روابط ایران و سنگاپور به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود.

وی با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس مجلس شورای اسلامی به همتای سنگاپوری خود افزود: مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون‌های تخصصی مجلس آمادگی هرگونه همکاری برای کمک به توسعه مناسبات دو کشور در تمامی زمینه‌ها را دارند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فراوان موجود در روابط دو کشور به ویژه در عرصه اقتصادی افزود: گسترش رفت و آمدها میان دو کشور عامل موثری در راستای ایجاد درک و تفاهم متقابل و شناخت ظرفیت‌های بالقوه و وجوه مشترک دو کشور است.

امیرعبداللهیان در پایان با تشریح برخی تحولات منطقه و با تاکید بر ضرورت مبارزه با تروریسم و همچنین ضرورت یافتن راه‌حل سیاسی برای مشکلات منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده صرفا راه‌حل سیاسی مبتنی بر اراده مردم مقبول است.

وی افزود: امنیت در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به عنوان الگویی از امنیت پایدار برای سایر کشورهای موجود در منطقه مدنظر باشد چرا که امنیت موجود در ایران در کنار امنیت کل کشورهای منطقه مورد توجه ما است و تهران هزینه‌های سنگینی برای تامین ثبات و امنیت منطقه بر دوش می‌کشد.

براساس این گزارش اونگ کنگ یونگ فرستاده عالی رئیس مجلس سنگاپور نیز در این دیدار با اشاره به روند رو به رشد همکاری‌های ایران و سنگاپور گفت: آنچه برای سنگاپور مهم است روابط دو کشور براساس احترام و درک متقابل و منافع مشترک است و در همین راستا سنگاپور از همکاری با ایران در عرصه‌های مختلف استقبال می‌کند.

وی افزود: ایران در منطقه غرب آسیا جایگاه بسیار مهمی دارد و بازار بزرگ ایران نگاه‌ها را متوجه این کشور کرده است.

سفیر آکردیته سنگاپور تصریح کرد: سنگاپور علاقه‌مند به گسترش روابط دوجانبه و ارتقای سطح مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است و در همین زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بین دو کشور را خواستار شد.

وی در پایان دعوتنامه رسمی رئیس مجلس نمایندگان سنگاپور به منظور انجام سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به این کشور را تسلیم کرد و بر اهمیت رفت و آمدهای پارلمانی میان دو کشور در سطوح مختلف تاکید کرد.

گفتنی است انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور نیز در این دیدار حضور داشت.