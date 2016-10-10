به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح دوشنبه در بازدید از مجتمع شبانه روزی استعدادهای درخشان کمیته امداد بوشهر اظهار داشت: حمایت از دانش‌آموزان را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم و این حمایت‌ها به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود.

وی با اشاره به کمبود منابع مالی کمیته امداد برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش، بیان کرد: در صورتی که حمایت مناسبی صورت گیرد این دانش‌آموزان می‌توانند در دانشگاه‌های مطرح کشور پذیرش شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از تلاش برای استفاده از کمک‌های خیرین برای حمایت از دانش‌آموزان خبر داد و اضافه کرد: تلاش داریم که با برنامه‌ریزی مناسب، تعداد بیشتری از دانش‌آموزان تحت پوشش در دانشگاه‌های معتبر پذیرش شوند.

وی خواستار همکاری استانداری و سایر دستگاه‌های اداری برای تقویت بنیه علمی و راه‌یابی دانش‌آموزان این نهاد به مراکز علمی برتر کشور شد و ادامه داد: استعدادیابی دانش آموزان تحت حمایت یکی از برنامه‌های مهمی است که در دستور کار داریم.

لطفی با اشاره به فعالیت چهار مجتمع شبانه‌روزی این نهاد در بوشهر، برازجان، گناوه و خورموج افزود: ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان در این چهار مجتمع خوابگاهی استان بوشهر حضور دارند.

وی از پیش‌بینی ویژه‌برنامه‌های فرهنگی همراه با تغذیه رایگان و کلاس‌های فوق برنامه فرهنگی و حرفه‌آموزی برای این دانش‌آموزان خبر داد و گفت: توانمندسازی فکری، فرهنگی، تحصیلی و آموزشی افراد تحت پوشش در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های دانش‌آموزی سال گذشته مجتمع شبانه روزی استعدادهای درخشان کمیته امداد بوشهر به همراه تعدادی از مربیان و دبیران همکار با کمیته امداد در این آئین تجلیل شدند.