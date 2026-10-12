به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر دوشنبه در نشست مشترک غلامرضا دانش‌فر، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر با اشاره به حمایت از ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد، از تهیه لوازم‌التحریر مورد نیاز آنان در آغاز سال تحصیلی خبر داد و نقش فرهنگیان و حامیان را در پشتیبانی از دانش‌آموزان ارزشمند دانست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر همچنین از فعالیت سه هزار و ۳۷۱ حامی فرهنگی خبر داد و به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان تحت پوشش در کنکور سراسری اشاره کرد.

غلامرضا دانش‌فر، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر، نیز در این نشست با تأکید بر تداوم همکاری‌های دوجانبه، مشارکت فرهنگیان در برنامه‌های حمایتی را زمینه‌ساز تقویت همدلی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان دانست.

در این نشست، بر گسترش مشارکت‌های مردمی، تقویت عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های بیشتر برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،استمرار تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک با هدف ارتقای عدالت آموزشی، حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی تأکید کردند.